Eccellenza: i risultati dei play out e dei play off

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Grazie a un gol nei minuti finali realizzato da Fanti, il Darfo Boario strappa un pareggio in extremis con il Codogno e raggiunge la salvezza in Eccellenza. Mantiene la categoria anche il Carpenedolo che tra le mura amiche supera 1 a 0 il Vobarno che invece retrocede in Promozione.

La scontro play off tra Caravaggio e Cstiglione, infine, è stato vinto dalla formazione bergamasca con il punteggio di 1 a 0. A regalare il successo al Caravaggio è stato il gol su rigore trasformato da Marrazzo al 95’.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata:

PLAYOFF

Caravaggio - Castiglione 1-0

(95’ rig. Marrazzo)

PLAYOUT

DARFO BOARIO - Codogno 2-2 (andata 1-1)

(Fenotti, Fanti - Porati, Kouadio)

CARPENEDOLO - VOBARNO 1-0 (andata 2-2)

(Porro)