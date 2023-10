Coppa Italia Serie D, derby tra Pro Palazzolo e Desenzano

Dopo essersi affrontate la prima giornata di campionato (vittoria per 2-1 dei gardesani), Pro Palazzolo e Desenzano tornano a sfidarsi per la seconda volta in stagione. Questa volta lo scenario non sarà quello del campionato, ma la Coppa Italia di Serie D giunta ai trentaduesimi di finale. Nel turno precedente, i franciacortini hanno superato l’Atletico Castegnato con il punteggio di 5-1, mentre i gardesani hanno staccato il pass superando di misura il Crema con il punteggio di 1-0.

Franciacortini e gardesani scenderanno in campo questa sera alle 20:30 allo Stadio Comunale di Palazzolo per conquistare il passaggio del turno ai sedicesimi di finale. La partita sarà in gara unica e in caso di parità dopo i novanta minuti si tireranno i calci di rigore senza la disputa dei tempi supplementari.

A dirigere l’incontro sarà il signor Paolo Isoardi della sezione di Cuneo. Gli assistenti saranno i signori Kevin Turra e Abibakr Darwish entrambi della sezione di Milano.