Coppa Italia Eccellenza, solo il Ciliverghe si qualifica ai quarti di finale

Mercoledì sera amara per le formazioni bresciane impegnate negli ottavi di finale di Coppa Italia. Delle quattro bresciane (a cui si aggiunge il Rovato in attesa del verdetto del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI a seguito del ricorso della Sestese) soltanto il Ciliverghe è riuscito a staccare il pass per i quarti di finale. In svantaggio a inizio ripresa, i gialloblù allenati da Paolo Quartuccio hanno acciuffato il pareggio nei minuti finali con Trovadini e poi hanno avuto la meglio ai calci di rigore contro il Calvairate. Sconfitte di misura per Bedizzolese e Carpenedolo rispettivamente contro Ardor Lazzate e Pavia. Due i gol di scarto, invece, quelli subiti dall’Orceana superata tra le mura amiche dall’Offanenghese.

Di seguito i risultati e i marcatori:

BEDIZZOLESE - Ardor Lazzate 1-2

(Faccioli - Benedetti, Malvestio)

CILIVERGHE - Calvairate 1-1 (7-6 d.c.r.)

(87′ Trovadini - 47′ rig. Persone)

ORCEANA - Offanenghese 1-3

(Giavazzi – Gochesano, 2 Coita)

Pavia - CARPENEDOLO 3-2

(19′ Panigada, 45′ 59′ Braidich - 28′ 62′ Straolzini)