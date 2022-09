Avanti Brescia. Vittoria per 2 a 1 sul Perugia

Il Brescia vince ancora e sale a quota nove punti in classifica. Una partita complicata come anticipato dal mister Clotet in conferenza stampa, ma che il Brescia ha saputo portare a casa con grande determinazione e anche qualche rammarico per non averla chiusa prima. Con il solo recuperato Mangraviti e una formazione ridotta ai minimi termini causa infortuni (Karacic, Cistana e Huard in difesa, Van De Looi, Ndoj e Olzer a centrocampo), Clotet ha schierato Jallow, al suo debutto da titolare, e Papetti al debutto stagionale da titolare. In avanti spazio a Galazzi e Moreo alle spalle di Ayè.

PRIMO TEMPO. La prima occasione della partita è del Perugia con Angella che ci prova di testa da calcio di punizione, ma Lezzerini para senza problemi. Dopo cinque minuti dall’avvio, però, il Brescia si porta avanti con Galazzi che riceve da Moreo e incrocia di sinistro. Al 13’ ci prova il nuovo arrivato Jallow con un tiro dalla distanza che termina alto di pochissimo. Possa soltanto un minuto e il Brescia raddoppia con Ayé bravo a intervenire in scivolata sottomisura su cross di Galazzi. Al 20’ il gioco viene interrotto a causa di un problema alla caviglia sinistra del primo assistente dell'arbitro, Marco Bresmes di Bergamo. Accompagnato fuori dal campo è costretto al cambio e sul terreno di gioco entra quindi il quarto ufficiale, Eugenio Scarpa di Collegno. Dopo quasi dieci minuti la partita riprende con il Brescia subito pericoloso con Moreo che ci prova di testa, ma sfiora di pochissimo l’impatto con il pallone. Il Perugia si fa avanti e al 29’ Di Carmine si vede annullare un gol per un tocco il braccio. È solo questione di minuti perché al 35’ Luperini accorcia le distanze al termine di una mischia in area piccola. Allo scadere del primo tempo il Perugia ci prova ancora con Di Carmine che prova a sorprendere Lezzerini fuori dai pali, ma la conclusione dell’attaccante umbro si spegne a lato.

SECONDO TEMPO. Nel secondo tempo il Brescia si fa vedere subito con un colpo di testa di Ayè che però si stampa sulla traversa. Al quarto d’ora Bertagnoli si mette in proprio e decide di sfidare tutta la difesa perugina. Lo spunto del centrocampista è ottimo, ma il suo tiro dal limite dell’area non trova lo specchio della porta. Poco più tardi Vulic ci prova su punizione facendo spaventare il publico presente al Rigamonti, ma il tiro esce di poco. Alla mezz’ora Jallow serve Bertagnoli che entra in area e protegge palla su Vulikic che lo tocca facendolo cadere a terra. Nessun dubbio per l’arbitro e calcio di rigore. Della battuta s’incarica Moreo, ma Gori nega il gol tenendo aperta la partita. Nei minuti finali il Brescia tiene a distanza il Perugia e crea ancora un paio di occasioni con Benali e Garofalo, ma il risultato non cambia. La partita termina 2 a 1 a favore del Brescia che domenica 10 settembre sarà di scena in trasferta a Modena.

IL TABELLINO

BRESCIA - PERUGIA 2-1

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bertagnoli, Labojko (38' st Garofalo), Bisoli (1' st Benali); Galazzi (15' st Viviani), Moreo (38' st Nuamah); Ayé. A disp.: Andrenacci, Niemeijer, Bianchi, Pace. All.: Clotet.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Curado, Angella, Vulikic (40' st Matos); Casasola, Luperini, Vulic (27' st Bartolomei), Santoro (18' st Kouan), Paz; Olivieri (1' st Melchiorri), Di Carmine (18' st Di Serio). A disp.: Furlan, Moro, Rosi, Righetti, Iannoni, Baldi. All.: Castori.

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.

ASSISTENTI: Bresmes di Bergamo (27' Scarpa di Collegno); De Meo di Foggia.

MARCATORI: 5' Galazzi (B), 14' Ayé (B), Luperini (P).

AMMONITI: Adorni (B), Labojko (B), Jallow (B), Viviani (B), Curado (P).

NOTE: Spettatori 4109. Calci d'angolo 5-4. Recupero pt 10', st 4'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.