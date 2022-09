Brescia: vittoria in rimonta contro il Modena

Il Brescia vince ancora, espugna il Braglia di Modena e sale a quota 12 punti in testa alla classifica in compagnia della Reggina. Dopo lo svantaggio iniziale siglato da Bonfanti, la formazione di Clotet non si disunisce e grazie anche al supporto dei tanti tifosi bresciani presenti a Modena ribalta la partita chiudendo la contesa sul 3 a 1.

PRIMO TEMPO. I padroni di casa cominciano meglio e al 18’ aprono le marcature: Jallpw sbaglia un passaggio, Panada recupera palla e lancia Bonfanti che di destro supera Lezzerini. Il Brescia non sta a guardare e al 24’ ristabilisce la parità: cross di Mangraviti per Moreo, sponda per Ayé che si tuffa e gonfia la rete. La partita è vivace e il Modena costruisce due buone occasioni per tornare in vantaggio con gli ex De Maio e Tremolada, ma Lezzerini è attento e para.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa il Modena è messo alle corde dal Brescia che al 61’ mette la freccia e passa in vantaggio: Galazzi serve un gran pallone a Moreo che di testa non sbaglia e segna il suo primo gol stagionale. Il Modena prova a recuperare la partita e ci crede quando l’arbitro concede un calcio di rigore, ma poi la Var annulla la decisione dell’arbitro per fuorigioco. Nuamah avrebbe l’occasione per chiudere la partita, ma perde il tempo giusto e non sfrutta l’occasione. Il terzo gol arriva però all’ultimo degli otto minuti di recupero: Bianchi viene atterrato in area da Gagno, dagli undici metri va lo stesso Bianchi che manda la palla sotto la traversa senza lasciare scampo al portiere.

Dopo le vittorie sul Como e sul Perugia, il Brescia si gode la terza vittoria consecutiva e si prepara ad aspettare il Benevento venerdì sera alle 20:30 allo Stadio “Mario Rigamonti” di Brescia.

IL TABELLINO

MODENA – BRESCIA 1-3

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Cittadini, Azzi (79′ Renzetti); Magnino, Panada (62′ Battistella, Gargiulo; Tremolada (71′ Giovannini); Bonfanti (79′ Marsura), Diaw. A disposizione: Narciso, Coppolaro, Piacentini, Ponsi, Silvestri, Duca, Mosti. Allenatore: Tesser.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow (46′ Karacic), Papetti, Adorni, Mangraviti; Viviani (53′ Benali), Labojko (69′ Garofalo), Bertagnoli; Galazzi; Moreo (77′ Bianchi), Ayé (77′ Nuamah). A disposizione: Andrenacci, Niemeijer, Pace. Allenatore: Clotet.

ARBITRO: Minelli di Varese.

ASSISTENTI: Vigile di Cosenza; Trasciatti di Foligno.

MARCATORI: 18′ Bonfanti (M), 24′ Ayé (B), 61′ Moreo (B), 98′ rig. Bianchi (B).

AMMONITI: Panada (M), Garofalo (B), Diaw (M), Benali (B).

NOTE: spettatori 9232, di cui 909 ospiti; calci d'angolo 10-2 (3-0); recupero 2', 9'.

Fonte immagine: Brescia Calcio.