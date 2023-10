Serie B: La Virtus Lumezzane torna in campo con il ricordo sempre vivo di Samuel Dilas

Si torna sul parquet. Si torna a giocare e a parlare di basket in casa Virtus Lumezzane. Dopo le settimane passate a metabolizzare il dolore per la tragica scomparsa di Samuel Dilas. Samuel sarà ricordato all'inizio della sfida contro Vicenza valida per la quinta giornata di campionato.

La Virtus tornerà in camp dopo circa tre settimane dall'ultima uscita e sicuramente non sarà facile ritrovare il giusto feeling con il campo. I lombardi si troveranno di fronte la Civitus Allianz Vicenza che, arriva da quattro sconfitte consecutive e cerca il riscatto.

“Sam ci manca tantissimo, ma siamo consapevoli che in un modo o nell’altro dobbiamo andare avanti e che dobbiamo onorare al meglio gli impegni soprattutto per lui – ha commentato a Bresciaoggi il capitano Daniele Mastrangelo – sarà strano, particolare, ma deve essere quel motivo in più che ci deve dare la grinta e la forza per portare a casa la vittoria e dedicargliela”.

Mastrangelo ha promesso che dedicherà a Dilas anche un tatuaggio e sarà una domenica particolare per tutta la città di Lumezzane. Il sindaco Josehf Facchini, primo tifoso della squadra ha ricordato anch’egli Dilas: “Lasciare questa terra così giovane è qualcosa di troppo triste da concepire, non esisteranno mai le parole giuste di fronte a simili ingiustizie della vita”.

Appuntamento domenica 29 ottobre, palla a due alle 18.00.