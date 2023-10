Serie B: Troppo vivo il dolore per la scomparsa di Samuel Dias. Rinviata Virtus Lumezzane - Blacks Faenza

Ancora troppo vivo il dolore per la tragica scomparsa del giovane Samuel Dias in casa Virtus Lumezzane. La società lombarda ha chiesto ai Blacks Faenza di rinviare la sfida di campionato in programma domenica 22 ottobre.

La squadra faentina ha accolto la richieste della Virtus e quindi la partita valida per la quinta giornata di campionato è stata rinviata a data da destinarsi.

Per la Virtus non è ancora tempo di tornare a pensare al campo, in un momento in cui il dolore per la tragica scomparsa di Samuel Dias è ancora troppo vivo.