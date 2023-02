Serie B: La LuxArm Lumezzane batte Bergamo e vince il derby lombardo

La squadra di casa parte subito forte con un Maresca, autore di 24pt e 12 rimbalzi, ispiratissimo colleziona un parziale di 10-0 che obbliga coach Ghirelli a chiamare timeout, in uscita dal minuto però Maresca trova subito altri 3 punti importanti. Bergamo trova il primo canestro dopo circa 6 minuti di partita con Rota, Masciarelli e Simoncelli provano ad alzare il ritmo per la propria squadra con penetrazioni e tiri da fuori Bergamo riesce ad accorciare la differenza di alcuni punti il primo quarto si chiude 21-14.

Secondo periodo che inizia come non dovrebbe iniziare per la squadra di casa, Masciarelli e compagni, causa anche un balckout difensivo Rossoblu, riescono a colmare il gap e si portano anche in vantaggio di 1pt. Dopo questo parziale giallo/nero è di nuovo Maresca a suonare la carica per la squadra di casa con un tiro dalla linea dei 6,75, dopo lo scossone di Edoardo la Virtus fa surriscaldare il publico che accompagna la squadra nell’ennesimo parziale concludendo il secondo periodo in vantaggio di 12pt, si va alla pausa lunga 41-29.

Inizia il terzo periodo, la LuxArm sembra averne di più Ciaramella e Maresca, collezionano subito un parziale di 9-0 che costringono il coach ospite a chiamare un altro timeout dopo solo 2.30 minuti, Masciarelli e Simoncelli riprovano a riportare in partita la loro squadra, ma Fossati e compagni riescono a mantenere il vantaggio iniziale, finisce il terzo quarto 60-47.

Quarto quarto che vede i fari di Basket Bergamo un pò alle corde, Simoncelli ha praticamente giocato tutta la partita e Masciarelli, autore di una partita di molto cuore, fatica a sorreggere la squadra da solo.

Per la LuxArm invece escono allo scoperto Perez e Mastrangelo che trascinano la squadra valgobbina anche sopra di 20 lunghezze, periodo finale in totale controllo che consegna alla squadra di casa 2 punti importantissimi in vista obbiettivo finale.

Fabio Saputo(coach): “Avevamo chiesto ai ragazzi di restare concentrati per 40 minuti, soprattutto perché arrivavamo da una bella vittoria a San Vendemiano e questa era una partita molto difficile, siamo stati bravi a parte 2 parti di primo tempo dove siamo stati anche superati nel punteggio. Nei momenti di difficoltà siamo stati bravi a stringere le maglie difensive e le percentuali in attacco ci hanno aiutato, siamo stati anche precisi per tutti i minuti della partita. Adesso pensiamo a Mestre che sarà una partita Super difficile”

LuxArm Lumezzane – Bergamo Basket 2014 78-62 (21-14, 20-15, 19-18, 18-15)

LuxArm Lumezzane: Edoardo Maresca 24 (4/7, 5/6), Daniele Perez 19 (5/8, 2/5), Daniele Mastrangelo 10 (2/3, 2/7), Samuel Dilas 9 (2/8, 1/1), Daniele Ciaramella 9 (2/3, 1/2), Luca Dalco’ 3 (0/2, 1/1), Andrea Scanzi 2 (1/2, 0/4), Massimiliano Fossati 2 (1/3, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/1, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0), Nicolo’ Salvinelli 0 (0/0, 0/1), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Edoardo Maresca 12) – Assist: 16 (Daniele Mastrangelo 8)

Bergamo Basket 2014: Dario Masciarelli 18 (5/14, 0/2), Alexander Simoncelli 13 (1/3, 3/9), Riccardo Rota 10 (2/2, 2/4), Luca Manenti 9 (4/8, 0/1), Salvatore Genovese 4 (2/5, 0/1), Matteo Cagliani 3 (0/2, 1/2), Matteo Morelli 3 (0/0, 1/2), Carlo Cane 2 (1/3, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0), Mattia Mora 0 (0/0, 0/0), Andrea Caridi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Salvatore Genovese 7) – Assist: 9 (Alexander Simoncelli 7)