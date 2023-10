Germani, il siparietto di Bilan e Della Valle dal Paninaro dopo il match con Pistoia

La Storia che vi stiamo per raccontare è davvero divertente e particolare ed ha come protagonisti assoluti due campioni della Germani Brescia, Miro Bilan e Amedeo Della Valle.

Quanto accaduto viene riportato, con grande gusto e divertimento, dalla popolare Pagina Facebook, La Giornata Tipo 438.000 follower, in un post che in poche ore è diventato viralissimo.

I fatti sono accaduti poco prima della mezzanotte di domenica 22 ottobre al termine del match vinto dalla Germani in casa di Pistoia, una vittoria che proietta la squadra di Coach Magro in vetta alla graduatoria della Serie A UnipolSai.

"Paninaro di fronte al palasport di Pistoia - scrive La Giornata Tipo - È terminata da circa 1 ora la partita tra i padroni di casa e Brescia, con vittoria degli ospiti. In fila ci sono solo tifosi di Pistoia. Ad un certo punto arriva un bestione con la tuta di Brescia. Qualcuno bisbiglia".

E qui viene il bello: "Lui abbassa il cappuccio, sorride, e fa una domanda: “Dovrei prendere 21 panini con la salsiccia, posso?” I tifosi pistoiesi sono increduli".

È proprio lui Miro Bilan, Centro della Germani, classe 1989, arrivato in estate dei greci del Peristeri ,11 punti a referto nel match appena concluso. "E non sta scherzando".

"Le squadre in trasferta - prosegue il post Facebook - di norma ordinano pizza d’asporto oppure si fermano in autogrill. Miro però si è stufato di mangiare sempre le stesse cose. Nell’attesa fa amicizia coi tifosi avversari. Poi ritira i 21 panini, chiama Della Valle per farsi dare una mano, e insieme li portano sul pullman a compagni, staff e allenatori. Miro Bilan uno di noi".

E se è uno di noi per La Giornata Tipo figuriamoci per i tifosi della Germani.