Scherma: splendidi risultati per la libertas Salò alla seconda prova interregionale

Questo Weekend si è svolta la seconda prova interregionale del gran premio giovanissimi dedicato agli Under 14, Circa 650 atleti si sono sfidati nelle discipline della scherma Fioretto e Spada. Per la squadra Scherma Libertas Saló il maestro Alessandro Bacci ha convocato i seguenti atleti suddivisi per categoria: Fioretto Allieve: Dallera Miriam Fioretto Allievi: Samuele Girotto Fioretto Giovanissimi: Mattia Salvatore Fioretto Maschietti: Umberto Aime, Simone Fiocca, Alessandro Molteni, Francesco Puzzi e Bruno Tonoli Splendido risultato nella categoria Fioretto Giovanissimi dove Mattia Salvatore conquista il primo posto! Altrettanto straordinario il risultato della categoria fioretto maschietti che ha visto sul podio 3 dei 5 atleti convocati dalla Libertas Scherma Saló si conclude così la gara: Secondo posto per Aime Umberto, terzo posto per Alessandro Molteni, sesto posto per Fiocca Simone, diciottesimo posto per Tonoli Bruno, ventunesimo Puzzi Francesco. Grandissimo impegno anche per Dallera Miriam diciottesima e Samuele Girotto trentacinquesimo nella categoria Fioretto Allieve e Allievi Durante questa manifestazione non erano presenti soltanto atleti ma anche tre promettenti arbitri che hanno diretto gli incontri in questi due giorni di gara, tesserati con la società Scherma Libertas Saló Dallera Nathan, Girotto Michele e Girotto Marco. Ad accompagnare i ragazzi in gara erano presenti il maestro Alessandro Bacci, l’istruttore Alessandro Caporella ed il presidente Alberto Franchini. Prossimò appuntamento verrà i ragazzi della scherma Libertas Saló ad Ariccia in provincia di Roma per la gara nazionale a squadre.