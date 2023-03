"Perché mi tingo di biondo da 15 anni", Mr.Rain svela un segreto

Mr.Rain è il cantante più in voga del momento: al secolo Mattia Balardi, nato a Desenzano ma cresciuto a Carpenedolo, la musica come vizio di famiglia - il nonno Franco è il patron del Luci d'Alba di Padenghe - e soprattutto artista rivelazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Supereroi", che si è pure meritato il terzo posto nella classifica finale.



Tra le migliaia di fan sparsi in tutta la Penisola, sale l'attesa per il tour che partirà il prossimo 6 aprile al Viper Club di Firenze. Intanto, continua a suon battuto l'impegno promozionale. Dalla televisione alla radio, tutti lo vogliono: ieri è stato ospite di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini nel programma "Password" di RTL 102.5, nel corso del quale ha presentato la nuova versione del suo album, in formato vinile.

"Sto vivendo un momento magico, sono felicissimo – ha dichiarato ai microfoni della radio –. Ho sognato il palco di Sanremo per molti anni. Quest’anno è stato il mio quarto tentativo. 'Supereroi' si è fatta spazio nel cuore della gente, è questa la mia vittoria".

Nel corso del programma, Mattia Balardi ha affrontato diversi argomenti, sia riguardanti il processo creativo delle sue canzoni, sia tematiche più personali, quali il suo originale 'look' dei capelli: "Sono biondo da 15 anni – ha spiegato –. La prima volta che mi sono fatto biondo è perché ero un fan di Eminem. Un altro mio idolo è Macklemore, ho aperto un suo concerto a Roma. Lo seguo da molto, mi ha ispirato molto ed ho avuto la fortuna di conoscerlo".

Sarà una bella, bellissima stagione estiva per Mr.Rain: artista multiplatino con oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 dischi d'oro, dopo le sue performance sul palco dell'Ariston ora si sta godendo appieno il meritato successo.