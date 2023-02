Mr.Rain, talento di famiglia: il nonno è il pianista del "Luci d'Alba"

"Grandissimo Mr.Rain, terzo classificato al Festival di Sanremo. Complimenti Mattia, sei stato un supereroe". E' l'abbraccio del Comune di Carpenedolo a Mattia Balardi, nato a Desenzano ma cresciuto nella Bassa Bresciana - ha vissuto anche a Montichiari prima di trasferirsi a Brescia: ora abita a Milano - e che si è conquistato il terzo posto alla kermesse dell'Ariston - la 73esima edizione è stata vinta da Marco Mengoni: secondo classificato Lazza - con la canzone "Supereroi", accompagnata sul palco da un coro di voci bianche (bambini).

Le parole di Mr.Rain dopo Sanremo

"Sto ancora cercando di realizzare cosa mi sia successo in questi giorni - racconta Mr.Rain -. Questo Festival è stato un vero uragano, solo che a differenza di come dico nel brano, il vento non era fermo al centro, anzi: mi sono lasciato travolgere in pieno. Voglio dedicare questo terzo posto a tutte le persone, i supereroi, che hanno trovato il coraggio di farsi aiutare per riuscire a vincere le proprie battaglie personali, a chi troverà il coraggio e la forza per superarle, a chi purtroppo non ci è riuscito, Questo è un nuovo punto di partenza, promesso".

Classe 1991 e nato a Desenzano del Garda, Mr.Rain come detto è cresciuto a Carpenedolo: ha studiato all'IIS Castelli di Brescia e la sua carriera musicale è iniziata ben oltre un decennio fa. Tra le tappe del suo percorso, il rifiuto di partecipare a X Factor nel 2013, il primo disco "Memories" pubblicato nel 2015, la notorietà nazionale con "I fiori di Chernobyl", nel 2020.

L'entusiasmo dal Garda alla Bassa

A Carpenedolo ci sono tante radici: il padre gestisce una panetteria, la sorella Kimberly un bar. Ma il cuore batte anche sul Garda: la madre Francy (anche lei artista, cantante, musicista) lavora al Luci d'Alba, storico locale di Padenghe (aperto dal 1982) che tutti conoscono per il suo stile inconfondibile, da una vita gestito da Franco Antonioli e dal fratello Guido (rispettivamente nonno e prozio di Mr.Rain: pianisti, musicisti, intrattenitori e chi più ne ha, più ne metta). Famiglia e amici al completo - sorelle comprese: Kimberly, Jennifer e Kathleen, appena rientrate da Sanremo insieme a mamma Francy - si sono ritrovati proprio al Luci d'Alba per assistere alla serata finale. L'abbraccio del Garda, il tifo sfegatato di Carpenedolo. In tantissimi hanno sostenuto (e votato) l'avventura di Mr.Rain a Sanremo. E c'è chi lo aspetta in paese per festeggiarlo: "Un ragazzo dalla faccia pulita, salito sul palco di Sanremo con classe ed educazione - fa sapere la società FC Carpenedolo -. Mr.Rain, ragazzo di Carpenedolo, ha reso orgogliosi i bresciani con una bella esibizione, resa ancora più bella dalla presenza dei bambini sul palco. E chi lo sa: magari un giorno si esibirà al Mundial '82, davanti al pubblico del suo paese".