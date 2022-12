Il fatturato sfiora il miliardo di euro: in arrivo 100 nuovi posti di lavoro

Sfiora il miliardo di euro il fatturato (record) registrato al 30 giugno 2022 dalla Trafilerie Carlo Gnutti spa di Chiari: vendite per 927,130 milioni di euro, come da bilancio approvato, in crescita di 344 milioni sull'esercizio precedente (al 30 giugno 2021) e che in termini percentuali significa +59%. Un risultato storico, raggiunto sia a causa del rialzo dei prezzi ma soprattutto per un aumento delle vendite pari a poco meno di un terzo. Sui numeri però aleggiano le ombre di un significativo rallentamento: la stima è di un -30% già nei primi mesi del nuovo esercizio.

La Trafilerie Carlo Gnutti

La Trafilerie Carlo Gnutti è un pezzo di storia dell'economia bresciana: è stata fondata nel 1947 per la produzione di semilavorati di ottone e alluminio, diventando specialista dell'ottone e ora uno dei principali player a livello italiano ed europeo. Il quartier generale - in Via San Bernardino a Chiari - si sviluppa in un'area da 367.550 metri quadrati, dei quali 159.750 mq coperti: lo stabilimento è dotato di impianti di colata continua, semicontinua e statici, reparti di estrusione con presse di elevata potenzialità e ad alto contenuto tecnologico, reparti di trafilatura per barre e filo, reparti di laminazione a freddo.

Fatturato e investimenti

E' presente anche un laboratorio chimico per controlli analitici in tempo reale della produzione (analisi chimiche, prove meccaniche e metallografiche): sono infine installati impianti di abbattimento fumi, depurazione acque e insonorizzazione. L'azienda conta oggi 411 dipendenti, ma si lavora a un nuovo stabilimento - investimento da oltre 100 milioni di euro - negli spazi dell'ex Durpress tra Chiari e Urago d'Oglio, che dovrebbe portare un centinaio di nuovi posti di lavoro (forse operativo entro i prossimi due anni).

Sul fronte dei numeri, l'azienda - che è ancora a guida familiare: il presidente è Enrico Gnutti, il suo vice il fratello Gianfranco - ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato di 927,130 milioni di euro e un margine operativo lordo (ebitda) di 79,613 milioni: l'utile netto sfiora i 40 milioni (sono 39,549 milioni di euro per la precisione) in crescita di oltre 10 milioni sull'annata precedente, il che equivale a un +33%. Nota curiosa: nel 2022 la società indipendente Statista ha inserito la Trafilerie Carlo Gnutti tra le migliori aziende italiane "Italy's Best Employers".