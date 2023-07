C'è un bresciano tra i migliori food truck d'Italia: fa uno spiedo squisito

Già premiati un paio d’anni fa alla finale italiana degli European Street Food Awards, per la cronaca sul podio anche quest’anno, ora consacrati dalla nuova guida del Gambero Rosso: è la parabola gastronomica di Fumetto Perfetto, il food truck nativo di Trenzano (e ricavato da un mezzo Daimler-Benz del 1986) che si muove in tutta la provincia e oltre, specialista in eventi sul cibo di strada e catering e guidato da Roberta ed Emanuele che in primis offrono panini gourmet farciti con ottime carni, “sottoposte – scrive il Gambero – ad affumicatura esperta e proposti in diverse varianti: assolutamente da provare”.

Gli unici bresciani al top in Italia

Nel menu non mancano contaminazioni d’oltreoceano come le pork ribs o gli hamburger, ma nemmeno il mitico spiedo bresciano, periodicamente disponibile anche da asporto a Trenzano e dintorni (Berlingo, Castelcovati, Castrezzato, Comezzano-Cizzago, Corzano, Cossirano, Lograto e Maclodio). Sono gli unici bresciani inseriti nel prestigioso elenco dei 70 migliori food truck d’Italia – sono solo 8 in Lombardia – nella nuova guida Street Food del Gambero Rosso, edizione 2024.

La prima edizione, pubblicata nel 2013, si è posizionata rapidamente come osservatore privilegiato di un fenomeno in larghissima crescita, e che negli anni ha interessato anche grandi chef che hanno scelto di liberarsi dal peso (soprattutto economico) della gestione di una brigata per abbracciare la libertà di un truck.

La guida Street Food del Gambero Rosso

Come detto sono 70 le “eccellenze” che viaggiano lungo la penisola, dal Piemonte al Centro al Sud, isole comprese, e che portano il cibo di strada a un livello sempre più alto: mezzi nuovi e nuovissimi, grandi e piccini, vintage o riadattati, che con le loro ruote macinano chilometri per portare una cucina povera (ma in realtà ricchissima) nelle vie delle città e nei sempre più numerosi e apprezzati festival nazionali. Tra loro anche un pizzico di Brescia e delle sue tradizioni, appunto con Fumetto da Trenzano: in una guida tutta da gustare, che raccoglie tra l’altro anche 80 nuove segnalazioni tra attività stanziali e food truck, 23 pagine di approfondimento dedicate ai mercati storici, alle food court e ai mercati gastronomici, e l’ampia appendice dedicata ai 70 migliori food truck d’Italia.