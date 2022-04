Il paese bresciano invaso dai colori di 30mila tulipani

A Sirmione è scoppiata la “Tulipanomania”. Ormai da una decina di giorni la cittadina gardesana si è riempita dei colori di oltre 30mila tulipani, un progetto ideato e realizzato in collaborazione con il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. “Tulipanomania – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Campagnola – si integra in un percorso di cura e attenzione del nostro territorio grazie a costanti manutenzioni e piantumazioni annuali di oltre 10mila essenze tra sunpatiens e begonie in primavera, e altrettante viole e ciclamini nella stagione autunnale”.

Il paese invaso da 30mila tulipani

I colori della primavera e l'invasione di turisti per Pasqua e Pasquetta hanno scatenato la corsa al selfie e alla foto dai mille clic sui social. “Siamo lieti di questa collaborazione – dichiara Giuseppe Inga Sigurtà, proprietario del Parco – con la perla del Garda, Sirmione: si è creato così un legame tra due realtà turistiche importanti, superando i confini regionali. Partecipare a questo progetto è un onore e credo che grazie a questa partnership residenti e turisti possano ammirare in riva al lago un assaggio della Tulipanomania che il Parco Giardino Sigurtà ospita in questo periodo”.

Le fioriture sirmionesi che popolano le aiuole in Viale Marconi sono una tappa del più completo progetto Tulipanomania visitabile al Parco: è la fioritura di tulipani più ricca in Italia e seconda a livello europeo grazie a più di un milione di tulipani.

La collaborazione con le scuole

Anche i più giovani sono stati coinvolti nell'iniziativa di Sirmione: alcune classi della scuola primaria Benedetta Bianchi Porro, con la supervisione e il supporto delle maestre e della consigliera con delega alla Pubblica istruzione Miria Bocchio, hanno partecipato attivamente al progetto. Alcuni studenti della classe quinta hanno piantumato bulbi di tulipano nelle aiuole, mentre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo II Trebeschi hanno lavorato alla creazione di disegni ispirati ai tulipani. Sono stati realizzati ben 58 elaborati, e alcuni di questi sono stati utilizzati per la creazione del visual del progetto.