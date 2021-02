Orgoglio vista lago: il Parco Giardino Sigurtà tra le migliori attrazioni al mondo

C'è anche il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, a pochi chilometri dal lago di Garda, tra le sette “meraviglie del mondo” celebrate da Tiquets, la più nota piattaforma di prenotazioni online per musei e altre attrazioni: questo il risultato dalla quarta edizione dei Remarkable Venue Awards, gli “oscar” dei luoghi più belli del pianeta conclusi dopo aver raccolto quasi 7mila voti dai cinque continenti.

Tutti i vincitori della quarta edizione

Orgoglio italiano: tra le sette “meraviglie”, infatti, oltre al Parco Sigurtà – premiato come “Best Attraction”, migliore attrazione – figurando le Catacombe di San Gennaro a Napoli, premiate come “Best Onsite Experience”, e il Palazzo Ducale di Venezia, premiato come “Best Landmark”. Questi gli altri vincitori: la Sagrada Familia di Barcellona in quanto “Most Remarkable Venue”, il Van Gogh Museum di Amsterdam come “Best Museum”, il Musée de la Vie Romantique di Parigi come “Best Hidden Gem”.

I Global Remarkable Venue Awards

“I Global Remarkable Venue Awards sono una splendida opportunità per riconoscere l'impegno e la bellezza delle attrazioni italiane – fa sapere Paolo Fatone, Regional Director per l'Europa centrale, del sud e medio-orientale di Tiquets – che nonostante quest'anno difficile sono ancora qui per garantire divertimento e sicurezza ai propri visitatori”.

“E' una grande soddisfazione per noi – il commento di Giuseppe Inga Sigurtà, proprietario del Parco con la sorella Magda – che lavoriamo con passione, ponendoci obiettivi sempre più alti e siamo fiduciosi in una ripresa per la stagione 2021. Il Parco è dinamico, con fioriture sempre diverse, e l'ampiezza degli spazi garantisce una visita in sicurezza”.

Il Parco Giardino Sigurtà

Il Parco si sviluppa per oltre 600mila metri quadrati, attualmente chiuso per la stagione (e per la pandemia), ma pronto a riaprire i battenti il 7 marzo prossimo, Dpcm permettendo, con una “strepitosa fioritura di tulipani”. Proprio in questi giorni, il 28 gennaio scorso, nel labirinto del giardino è andato in scena il dj set a firma di Joe T Vannelli, dj e producer di fama internazionale.