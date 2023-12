Ha aperto a Brescia la prima Boutique del cioccolato

Ha aperto a Brescia la prima boutique del cioccolata griffata Simona Solbiati, nota maître chocolatier che nel lontano 2009 ha avviato il suo primo “spazio artigianale”, in quel di Milano. Ora è arrivata in città con uno store monomarca in pieno centro storico, al civico 10 di Corsia del Gambero, ufficialmente inaugurato venerdì sera: sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14.30 e dalle 15.30 alle 19. Con un extra per i più golosi, anche in vista del Natale: apertura straordinaria per tutte le domeniche di dicembre.

La Boutique del cioccolato

“Una vera e propria Boutique del cioccolato – così viene presentato il nuovo negozio –: un luogo di delizie per gli occhi e di piacere per la gola, raffinato ed essenziale, in cui trovare un prodotto di altissima qualità e una vasta selezione di cioccolati, praline e piccole opere d'arte interamente lavorate a mano, tutte da gustare”.

“Credo in questo territorio: amo Brescia e il suo centro storico”, dichiara Simona Solbiati: visti i suoi studi, è stata definita alla stregua di un “architetto del cioccolato”. “Non avrei mai pensato che i miei studi mi avrebbero aiutato a creare dolci – ammette Simona –: ma in realtà, anche quando si lavora il cioccolato bisogna confrontarsi con forma, volume, composizione, proporzioni, colori e texture in modo corretto. La giusta combinazione di tutti questi fattori mi permette di dar vita a creazioni ben equilibrate”.

Un Natale solidale

Sarà un Natale solidale. In occasione della nuova apertura, saranno disponibili delle speciali Christmas Box di palline di cioccolato, il cui ricavato andrà a sostegno della fondazione bresciana Carolina Zani Melanoma Foundation. Nata all'inizio del 2021 in memoria di Carolina, scomparsa prematuramente nel 2017 proprio a causa di un melanoma: la Fondazione ha come obiettivo quello di sostenere chi combatte in prima linea contro la malattia, attraverso attività di prevenzione, ricerca, cura e sostegno a malati e famiglie. Per gli appassionati, non mancherà nemmeno una ricca collezione di soggetti natalizi (tutti di cioccolato): slitte, trenini, alberelli, renne, orsetti ed elfi.