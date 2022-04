Modella bresciana in onda su Rai 1: sarà al fianco di Amadeus

E' bastata una story su Instagram per scatenare i fan: “Domani sarò in onda con la puntata dei Soliti Ignoti”. Ma domani in realtà è già oggi, ovvero mercoledì 20 aprile: sintonizzate gli orologi, dalle 20.30 on air su Rai 1. E tra gli ospiti ci sarà anche lei, la giovanissima Serena Guerini: originaria di Gardone Valtrompia, già nota alle cronache bresciane (e non solo) per aver partecipato a Miss Italia e Miss Mondo, ora prosegue la sua carriera nel “fashion business” come modella. Su Instagram vanta un seguito di circa 24mila followers.

Altri dettagli per ora non ce ne sono, ma l'invito è a non perdersi la trasmissione: “Mi raccomando, non sarò sola”. Da quel che si apprende con lei ci sarà anche il papà, ma non è chiaro cosa succederà. Ovvero: Serena sarà una concorrente o invece toccherà a lei fare da “ignoto”? Non resta altro che aspettare, mancano poche ore.

Il programma "Soliti ignoti"

Il programma “Soliti ignoti” è da anni un cult in onda sulla rete ammiraglia della Rai, oggi ancora condotto da Amadeus (tra l'altro avvistato a Pasqua e dintorni in quel di Gavardo). In ogni puntata Amadeus presenterà al concorrente otto “ignoti” e altrettante “identità”, ciascuna corrispondente a un premio, fino a 100mila euro. Compito del concorrente sarà abbinare ogni identità alla persona giusta: più identità si indovinano e più cresce il montepremi.

In ogni puntata ci sono in palio 250mila euro che, nell'ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500mila. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale. Andato in onda dal 2007 al 2012, con qualche intervallo, il programma è tornato in pista dal 2017 senza sosta: ora si chiama “Soliti ignoti”, sottotitolo “Il ritorno”.

Chi è Serena Guerini

Originaria di Gardone Valtrompia, Serena Guerini oggi ha 21 anni. Come detto si è fatta notare al grande pubblico ancora giovanissima, prima avvicinandosi a Miss Mondo e poi partecipando a Miss Italia. Ha frequentato il Pastori di Brescia e da piccola sognava di diventare un carabiniere dei Forestali, ma di quelli a cavallo: l'equitazione è una delle sue più grandi passioni, insieme alla danza. E alla moda, tra shooting fotografici e sfilate. Adesso anche il suo (quasi) debutto in televisione.