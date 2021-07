Tornano le scarpe del Lidl, e non solo: infradito, magliette e palloni

Checché se ne dica, sui social e in rete è già un trend topic di questo inizio settimana. Nella catena di supermercati Lidl sono tornate le celebri scarpe, accompagnate da ciabatte infradito, borse spiaggia, magliette e calzetti, perfino i palloni (da calcio e da rugby e non solo). Insomma, tutto compreso: è la versione estiva della Lidl Fan Collection lanciata lo scorso novembre.

Aveva fatto molto rumore, ricordiamo, quello che senza giri di parole era stato un vero e proprio “assalto” ai supermercati. Ovvero: anche in zona rossa gli appassionati si erano fiondati nei punti vendita per accaparrarsi le preziose calzature.

Incredibile ma vero: il tam-tam mediatico aveva scatenato anche una sorta di “mercato nero”, cioè chi le aveva acquistate le riproponeva privatamente in vendita, anche a 250 euro al paio (quando invece il prezzo originale è di una dozzina di euro, poco di più).

L'assalto ai punti vendita

Da quanto si apprende, almeno per ora, l'assalto ai punti vendita bresciani (sono più di 680 in tutta Italia: sono tanti anche nella nostra provincia) ancora non c'è stato: forse è soltanto rimandato di qualche ore. O forse l'attesa infinita per le calzature (e in generale per tutto l'abbigliamento marchiato Lidl) in realtà potrebbe già aver raggiunto il picco, e ora la discesa. Ma, come detto, basta dare un occhio alle bacheche social (Facebook e Instagram) e ai post per per capire che sono ancora in tanti quelli che non vedono l'ora. Su Instagram lunedì mattina erano più di 2mila i post con hashtag #scarpelidl.

La nuova Lidl Fan Collection

Insomma, una campagna di marketing che ha funzionato, eccome. E' la stessa azienda ad aver annunciato nei giorni scorsi il lancio della nuova “Lidl Fan Collection”, definita alla stregua di una “compilation”: non solo le scarpe, dicevamo, ma anche i palloni gialloblu (i colori Lidl), le infradito, le magliette, i braghini per fare il bagno, la borsa per il mare (e il lago). E qualcuno, tra i clienti, già mette le mani avanti: “Manca solo il cappello”, si legge su Facebook.

“La collezione di moda targata Lidl – aveva detto a suo tempo Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione – è un modo simpatico per rendere omaggio ai nostri clienti che, da sempre, si definiscono veri e propri fan. Il design è stato sviluppato interamente da Lidl, giocando con i colori del nostro brand. Il grande successo che ha avuto nei Paesi in cui è stata in vendita (Italia compresa, ndr) è il segno di come Lidl sia davvero un brand innovativo e al passo coi tempi”.