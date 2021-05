A volte ritornano: di nuovo sugli scaffali le scarpe Lidl

Save the date, per gli appassionati: il 10 maggio tornano negli scaffali le scarpe Lidl

Sono passati solo pochi mesi, impossibile dimenticarlo: a Brescia e in Lombardia eravamo appena entrati in zona rossa, agli albori della seconda ondata, eppure in quei giorni i supermercati furono presi d'assalto. Ma non per accaparrarsi le ultime forniture di lievito, in vista del lockdown, o per l'acquisto di beni di prima necessità. Tutt'altro: una folla inferocita aveva preso di mira gli store Lidl per comprare (e in quantità) le ormai celebri scarpe con i colori e il marchio della multinazionale tedesca della grande distribuzione.

Incredibile ma vero, a volte ritornano. In questi ultimi giorni è stata lanciata una consistente campagna pubblicitaria, soprattutto sui social, che inevitabilmente è già diventata virale. Il motivo è presto detto: conto alla rovescia, da lunedì 10 maggio (e probabilmente per poche ore, fino all'esaurimento) le scarpe Lidl torneranno sugli scaffali.

Le scarpe di nuovo in vendita dal 10 maggio

“Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio – fa sapere Lidl in una nota – le sneakers Lidl, le più chiacchierate degli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio negli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro. A seguito dello straordinario successo riscosso lo scorso novembre con il lancio della collezione dedicata ai fan del brand, le scarpe Lidl sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati”.

Sparite dagli scaffali, sul web a più di 200 euro

Strano ma vero, ma non così assurdo: in un mondo dove tutto è merce, perché stupirsi? Sta di fatto che a novembre andarono rapidamente esaurite, anche in provincia di Brescia: ma tempo poche ore, o pochi giorni, e riapparvero in vendita sul web a prezzi stellari, anche 200 euro un paio. A volte ritornano: “Ora Lidl ripropone in edizione limitata le sneakers diventate un'icona dello streetwear – scrive ancora l'azienda – grazie all'eccentrico accostamento dei colori e al sistema valoriale che il brand ha costruito negli anni, condiviso e riconosciuto dalla sua fan base”.