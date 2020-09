Pizzerie al taglio: c'è un locale bresciano tra i 20 migliori d'Italia

C'è anche una pizzeria bresciana nella speciale graduatoria delle 20 migliori pizzerie italiane da taglio e da asporto: si tratta di Alimento, il locale di Cesare Pizzini in Via Agostino Gallo a Brescia già inserito nella guida alle migliori pizzerie d'Italia targata Gambero Rosso. Stavolta il riconoscimento arriva da 50 Top Pizza, la guida online delle migliori pizzerie d'Italia e del mondo: la classifica completa della quarta edizione verrà svelata tra pochi giorni.

Le 20 migliori pizzerie al taglio

Nel frattempo ci si lecca i baffi con la novità del 2020, la classifica delle 20 migliori “Pizze in viaggio” d'Italia, dunque da taglio e da asporto: tutti quei locali frequentati per un consumo veloce e specializzati nei servizi di take away e delivery, ma comunque in grado di offrire un altissimo livello qualitativo.

Al primo posto di questo nuovo ranking c'è il romano Gabriele Bonci con la sua Pizzarium, nella Capitale, considerata la “mecca mondiale” della pizza in teglia: seguono Oliva Pizzamore di Acri, in Calabria, del pizzaiolo Antonio Oliva, e Sancho a completare il podio, insegna storica di Fiumicino gestita da Franco Di Lelio e famiglia.

L'exploit bresciano di Alimento

Il primo lombardo (e uno dei pochi di tutto il Nord Italia) è il nostrano Cesare Pizzini: il suo "laboratorio artigianale" Alimento si piazza al sesto posto. Per trovare un'altra pizza al taglio della Lombardia bisogna scendere fino al quindicesimo posto, dove si è piazzata Scrocchia (di Bergamo). Alimento, fanno sapere da 50 Top Pizza, è un locale “moderno ed essenziale, con uno stile proprio e ben studiato”, in pieno centro storico a Brescia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“L'offerta delle focacce, tutte rigorosamente al taglio – si legge – presenta alcuni must perenni come la versione con acciughe del Cantabrico, pomodoro e olive taggiasche, e altre formulazioni più originali che variano in funzione della stagionalità. L'impasto con farina integrale e lievito madre è profumato e soffice, il personale molto cordiale e capace di guidare l'ospite nell'offerta. E' possibile degustare sia all'interno che all'esterno del locale, su tavolini informali, oppure optare per l'asporto”.