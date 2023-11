Fabio Volo alla riscossa, nuovo libro e non solo: "Riapro la panetteria dei miei"

Fabio Volo presenta il suo nuovo libro (sarà in città martedì sera: ne riparliamo tra qualche riga) ma soprattutto ha un annuncio da fare: riaprirà la panetteria che fu gestita dai suoi genitori (era in Viale Venezia, ndr). Lo ha rivelato in una lunga intervista al Corriere della Sera: “Mi piace la vita che faccio – dichiara Fabio Volo – ma ora riaprirò la panetteria di famiglia, a Brescia. Torno alla origini. Non che mi metterò a fare il pane, devo ancora visualizzare cosa ci sarà dentro. Forse sarà una catena. Ma ci sarà anche la foto di papà” (Giovanni Bonetti, scomparso nel 2015, ndr).

Intanto a Brescia lo rivedremo presto, prestissimo: martedì 14 novembre alle 20.30 sarà all'Auditorium San Barnaba (Corso Magenta 44) per presentare il libro “Tutto è qui per te” (evento in collaborazione con Librixia). Sarà la “prima” nazionale di un tour che proseguirà fino a metà dicembre anche a Bologna, Firenze, Milano, Torino, Velletri, Napoli, Roma, Bergamo e perfino New York.

Chi è Fabio Volo

Classe 1972 e cresciuto a Calcinate, in provincia di Bergamo, Fabio Volo fin da piccolo ha sempre vissuto a Brescia: qui ha lavorato nella panetteria insieme al padre. Scrittore, attore, conduttore televisivo e radiofonico: la sua carriera comincia in radio e prosegue poi in televisione e al cinema. Non da meno il successo nell'editoria: dal 2001 ad oggi ha pubblicato i libri “Esco a fare due passi”, “È una vita che ti aspetto”, “Un posto nel mondo”, “Il giorno in più”, “Il tempo che vorrei”, “Le prime luci del mattino”, “La strada verso casa”, “È tutta vita”, “A cosa servono i desideri”, “Quando tutto inizia”, “Una gran voglia di vivere”, “Una vita nuova” (tutti editi da Mondadori e tradotti in molti Paesi del mondo). Ha due figli: Sebastian (nato nel 2013) e Gabriel (2015), nati dalla relazione con Johanna Hauksdottir, da cui Fabio Volo si è separato nel 2021.

Il suo nuovo libro

“Il nuovo romanzo di Fabio Volo coinvolge ed emoziona pagina dopo pagina, con scene romantiche in cui pare di volare – tra calici di vino e croissant –, dialoghi che sembrano rubati dalla nostra vita quotidiana e riflessioni in cui ritrovarsi quando ci sentiamo un po' persi”. Comincia così la presentazione di Mondadori di “Tutto è qui per te”, il nuovo libro di Fabio Volo (al secolo, ricordiamo, Fabio Luigi Bonetti). Il testo (ambientato anche a Parigi) racconta la storia di Luca, un uomo molto indipendente a cui però non piace stare da solo: nel suo viaggio di vita (re)incontrerà Lucia, la sua fidanzata di quando aveva 20 anni. Adesso lei ha una figlia e si sta separando dal marito: e se provassero a tornare al punto dove si erano fermati? Sfogliare per credere.