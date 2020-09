Nuovo supermercato in vista: sarà aperto tutti i giorni fino alle 21.30

Il cantiere è ormai fatto e finito, la struttura completamente pronta all'uso: aprirà giovedì mattina, il 10 settembre, il nuovo supermercato a marchio Lidl in Via Zara a Brescia. Il punto vendita si sviluppa per poco meno di 1.500 metri di superficie di vendita, in un'area di oltre 2mila dove un tempo c'era una concessionaria (lo stabile è stato demolito e la zona bonificata).

Aperto tutti i giorni fino alle 21.30

Per il lungo weekend inaugurale (fino a domenica compresa) sono previsti sconti e promozioni, fino al 50% nei reparti di macelleria e frutta e verdura. Come da prassi anche il nuovo store rispetta la conformazione classica dei Lidl: quindi non mancheranno i reparti dei freschi e l'angolo panetteria.

Il nuovo supermercato di Via Zara sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 21.30 con orario continuato. Sono 25 i dipendenti della struttura, di cui una ventina assunti ad hoc per l'apertura. L'edificio è in classe energetica A+, attrezzato con luci a led e un impianto fotovoltaico da oltre 160 kW.

Più di 20 Lidl in provincia di Brescia

E' la seconda inaugurazione in pochi mesi in provincia di Brescia: la scorsa primavera aveva aperto anche il nuovo Lidl di Manerba del Garda, raddoppiando la superficie rispetto al supermercato già presente (ora chiuso). Alla fine di agosto si segnalano anche le aperture dei nuovi punti vendita a Rosignano (Livorno) e a Cassano Magnano (Varese).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il marchio Lidl fa parte del Gruppo Schwarz, che controlla anche gli store Kaufman, e fattura ogni anno più di 100 miliardi di euro. In tutto il mondo sono più di 200mila i dipendenti: in Italia si contano oltre 650 supermercati, di cui circa 120 in Lombardia e più di una ventina solo in provincia di Brescia.