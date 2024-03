Michela e le figlie al bancone, ha riaperto il bar trattoria del centro sportivo

Una storia che (ri)comincia, una bella novità per la stagione: ha riaperto da poche settimane il bar del centro sportivo di Via X Giornate a Lumezzane, frazione di Piatucco. È stato affidato agli storici gestori del Bar Trattoria Michi di Lumezzane Pieve, che dal 3 febbraio scorso si sono invece trasferiti in Via X Giornate (con il bar) e dal 5 febbraio hanno aperto anche la trattoria, operativa con una quarantina di coperti.

Al timone c'è ovviamente Michela Possessi, storico volto del locale aperto nella capitale della Valgobbia ormai da quasi trent'anni, dalla metà degli anni Novanta: insieme a lei, tra i tavoli e il bancone, le figlie Beatrice ed Elisa. In duplice veste: bar e ristorante, o meglio trattoria come da tradizione, affiancati al centro sportivo dove soprattutto nel weekend si gioca a calcio e tennis.

Il bar trattoria del centro sportivo

Per affamati e appassionati, la trattoria è aperta anche la domenica: è stata affidata in gestione con apposito bando pubblicato da Albatros, controllata comunale le cui origini si perdono al 1982, quando nacque come cooperativa, oggi azienda speciale che si occupa appunto di numerose attività, tra cui la gestione di piscina, campi da tennis, bocciodromo, il palazzetto dello sport, il teatro e la palestra, perfino lo stadio comunale Tullio Saleri, l'illuminazione pubblica.

Il bar trattoria del centro è stato affidato a Michela Possessi e alle figlie dopo due bandi andati deserti: si era partiti con una base d'asta fissata in 1.000 euro al mese, poi ribassata a 750 euro e via così. L'aggiudicazione durerà intanto 6 anni, ma con possibilità di rinnovo per altri 6. In paese è cominciata una nuova avventura.