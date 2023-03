Dal tennis al calcetto: il centro sportivo cerca il nuovo gestore del bar

Nessuna proposta per il bar del centro sportivo di Via X Giornate a Lumezzane gestito dall'azienda speciale Albatros, controllata comunale. Ne dà notizia Bresciaoggi, che riferisce della prima manifestazione d'interesse andata deserta, a cui probabilmente ne seguirà un'altra, ma con affitto ribassato: ovvero base d'asta non più a partire da 1.000 euro ma da 750 euro al mese. Eventuali nuovi avvisi pubblici saranno pubblicati nella sezione dedicata del portale web di Albatros.

Il bar in questione è quello annesso al centro sportivo Albatros (al civico 22 di Via X Giornate) dove svolgono la loro attività il Tennis Club Lumezzane e la Bocciofila di Lumezzane. L'affidamento si riferisce alla sola gestione del bar - somministrazione alimenti e bevande - che è già completo di arredi, e avrà una durata di 5 anni (60 mesi). Ipotizzando un affitto da 750 euro mensili, l'investimento complessivo per la locazione raggiungerebbe quota 45mila euro.

Il centro sportivo Albatros

Il centro sportivo Albatros è attrezzato con bocciodromo da 820 metri quadrati con quattro piste da gioco, ognuna di 27,5 x 4 metri, con pavimentazione sintetica e manto elastico continuo impermeabile. Sono due i campi da tennis a disposizione del centro: entrambi di dimensioni regolamentari internazionali (36,57 x 18,29 metri ciascuno), hanno la pavimentazione autoadagiante a base di resine di Pvc e sottofondo in calcestruzzo. All'occorrenza, può agilmente diventare campo da tennis anche il campo da calcetto (con fondo in erba sintetica) da 36 x 18 metri: di fatto è una piastra polivalente utilizzabile anche per la pallavolo.

Tutte le strutture sono servite da spogliatoi e parcheggi: ad oggi funzionano i punti ristoro gestiti da Tennis Club e Bocciofila, ma quello che manca è ancora il bar. Chiuso dalla scorsa estate dopo il forfait della precedente società affidataria, l'invito si rinnova: cercasi gestore.