È un altro capitolo social, l'ennesimo, della (bella) vita in famiglia di Jolanda Renga al fianco di mamma e papà, Ambra Angiolini e Francesco Renga. Ricordi felici che diventano testimonianza viva e diretta in un video pubblicato dalla stessa Ambra su Instagram, e già inevitabilmente virale. Intitolato per l'occasione “Organismi modificati dall'amore folle”, come scrive l'attrice e showgirl romana: “Il finale merita”, commenta invece Jolanda, che ha rilanciato il reel nelle sue stories.

Splendida ventenne, classe 2004: li ha compiuti il 2 gennaio, Jolanda Renga è primogenita di Ambra e Francesco e ormai da mesi alla ribalta delle cronache anche come novella scrittrice. Nel settembre scorso ha infatti annunciato il suo primo romanzo, “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”, pubblicato da Electa Young e a suo modo già diventato un piccolo caso editoriale.

Tanti ricordi in un solo video

La piccola grande Jolanda appare assai divertita dalle immagini degli indimenticabili momenti familiari raccolti nel video di Ambra: le vacanze insieme, i giochi da bambini, le foto con mamma e papà, rimasti sempre uniti anche dopo la separazione (e non è poco). Guardare per credere: scorrono le immagini di Ambra e Francesco ancora giovanissimi, attimi e sorrisi, fino al finale “che merita” (parola di Jolanda: e merita davvero), in una sorta di abbraccio senza tempo tra Jolanda e il fratello Leonardo. Ancora piccoli ma già vicini e profondamente legati, come lo sono ancora oggi.