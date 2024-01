Jolanda Renga compie 20 anni: la dedica dolcissima di mamma e papà

Buon compleanno Jolanda: la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini ha appena compiuto 20 anni (per la cronaca: è nata il 2 gennaio 2004). La festa con gli amici, i post sui social, sorrisi a volontà: ma più di tutto l'omaggio dei genitori, con un post pubblicato su Instagram da mamma Ambra (inevitabile: è già virale).

Il post su Instagram

Scorrono le fotografie di una vita. Appena nata, in braccio a mamma e papà: le immagini di quando era solo una bimba, i primi sorrisi da adolescente, le vacanze al mare. E l'abbraccio di Ambra: “Nessuno avrebbe mai investito su questi due – scrive Angiolini – e invece Jolanda sì. Vent'anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci. Buon compleanno Danda, con una carrellata del tuo imperdibile modo di farci sorridere la vita”.

La risposta anche stavolta non si è fatta attendere, ovviamente griffata Jolanda: “Che belli quei due nella prima foto. Meno male che sono la mia mamma e il mio papà”, scrive la giovane in replica al post che già sfiora (in poche ore) i 125mila like.

La vita di Jolanda

Una vita così giovane, ma già tante storie da raccontare. Ultima, ma non meno importante, il primo romanzo di Jolanda Renga: “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” è il suo libro d'esordio, pubblicato da ElectaYoung e in libreria ormai dalla fine di settembre. Nel testo, la ragazza affronta il tema dell'educazione sentimentale attraverso Giaele, la protagonista, che inizia la scalata del suo cuore sperando di arrivare in cima per imparare ad amare se stessa, prima di chiunque altro.

Aneddoto di chiusura: Jolanda è il nome che fu della mamma di Renga, scomparsa nel 1987 e dunque mai conosciuta dalla nipote. Il nonno Salvatorico è scomparso invece nel 2020, a 91 anni, nella Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini a Brescia.