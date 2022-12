L'albero di Natale è ecosostenibile: per azionare le luci si deve pedalare

Si pedala, ci si scalda, si bruciano le calorie extra accumulate durante pranzi e cene, e si accende l'albero di Natale: a Chiari, l'albero di Natale si illumina con le pedalate dei cittadini. Nei giorni scorsi il Comune - grazie all’aiuto tecnico di Brescia Mobilità - ha inaugurato in piazza delle Erbe uno speciale albero di Natale, le cui luci sono state collegate alla dinamo di una bicicletta liberamente accessibile da parte dei cittadini.

«Si tratta di un messaggio da leggere su più livelli - spiega il sindaco Massimo Vizzardi -. Da un lato è un simbolo per promuovere uno stile di vita più sano grazie all’attività fisica, dall’altro lato le persone che decidono di pedalare lo fanno per donare un po’ di luce e quindi di bellezza alla Città, partecipando così con una piccola azione alla vita comunitaria; il tutto divertendosi, come è giusto che sia nel periodo natalizio. Infine, oltre alla scelta già decisa in partenza di un’illuminazione molto più light per quest’anno, la pedalata di tutti ci aiuterà a sostenere anche in questo caso simbolicamente qualche costo in meno e ad avere comunque un bellissimo albero illuminato sotto al quale scambiarci auguri e regali».