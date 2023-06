La 1000 Miglia continua il suo viaggio: il percorso della seconda tappa

Il primo giorno è andato. Come da tradizione, una folla festante ha accolto i 420 equipaggi della 1000 Miglia edizione 2023 - sono 405 le vetture iscritte, 15 quelle in Special List - partiti martedì da Viale Venezia, accolti dal sorvolo delle Frecce Tricolori: la carovana bresciana è risalita verso il castello, è scesa in Piazza Vittoria e poi ha proseguito in provincia, attraversando l'aerobase militare di Ghedi, il lungolago di Desenzano e Sirmione fino ad arrivare a Verona. La prima tappa è continuata infine per Bovolone, nella Bassa Veronese, Ferrara e Lugo fino al primo storico passaggio a Imola, dove il famoso autodromo ha ospitato le ultime prove cronometrate di giornata (inaugurate all'aerobase di Ghedi). Infine il transito a Forlì e l'arrivo serale a Cervia-Milano Marittima.

Il percorso della seconda tappa

E mercoledì mattina si riparte. Tutte in ghingheri, le vetture saluteranno la partenza all'aeroporto militare di Pisignano per raggiungere la Repubblica di San Martino. Il convoglio della corsa più bella del mondo tornerà ad affacciarsi sull'Adriatico passando per Pesaro e Senigallia, poi scenderà fino a Loreto e Recanati, per fermarsi infine a Macerata dove sarà il tempo della pausa pranzo. Passati da Fermo e Ascoli Piceno, gli equipaggi valicheranno gli Appennini e sosteranno a Rieti, dove ripartiranno alla volta di Roma.

Come ogni anno la scorta alla manifestazione sarà a cura della Polizia Stradale, che accompagnerà la carovana con un totale di 10 auto, 33 moto e un furgone per un totale di 55 operatori. La Polstrada di Brescia, nei giorni precedenti la partenza, ha impiegato 45 operatori per svolgere i controlli documentali di tutte le vetture coinvolte.

Quando la 1000 Miglia tornerà in Lombardia

Per la prima volta la 1000 Miglia si snoderà lungo un percorso di oltre 2mila chilometri, in cinque tappe (in altrettanti giorni) tornando anche in Piemonte, come non succedeva da più di 70 anni. Il ritorno in Lombardia è atteso venerdì 16 giugno, con il transito a Pavia prima di passare per Alessandria, Asti, Vercelli e Novara: l'arrivo della quarta tappa (venerdì) sarà a Milano. La mattina di sabato le auto faranno tappa a Treviglio e Bergamo: dalla terra orobica giungeranno sul Sebino passando per Provaglio d'Iseo, attraversando la Franciacorta fino al ritorno (e all'arrivo) a Brescia. Sabato sera sarà notte bianca, anzi 1000 Miglia The Night: sul palco di Piazza Loggia il concerto gratuito di Leo Gassmann.

La mappa della 1000 Miglia 2023