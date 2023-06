1000 Miglia 2023: torna la "corsa più bella del mondo"

Le cinque giornate della 1000 Miglia 2023: per la prima volta le 420 auto (405+15 in Special List) affronteranno cinque tappe e oltre 2.000 chilometri. Con Andrea Vesco alla caccia del record di quattro vittorie consecutive, raggiungendo il Piemonte come nel 1947-48 e sostando a Milano per l’ultima notte di gara.

La 1000 Miglia 2023

I giorni che precederanno la partenza di martedì 13 da Brescia regaleranno alla città il consueto spettacolo del Villaggio di Piazza Vittoria, sede della punzonatura e momento di incontro fra pubblico e protagonisti della corsa, e delle piazze del centro dove le vetture in sosta potranno essere ammirate da vicino. L’apertura del Villaggio vivrà un prologo dalle 16.30 di domenica 11 quando verranno presentati due progetti speciali: la tecnologia dell’Auto a Guida Autonoma che per la prima volta viaggerà su strade aperte e l’arte contemporanea delle otto sculture a tema “automobile” che verranno donate alla città.

Dalle 18:30, cento auto si contenderanno il Trofeo Roberto Gaburri che, su un circuito cittadino con partenza dal Villaggio e arrivo in piazza Paolo VI, darà ufficialmente il via alle attività sportive. Confermati sia l’appuntamento con il Ferrari Tribute che con la 1000 Miglia Green, gara di regolarità per modelli full-electric. Le voci ufficiali di Radio Deejay racconteranno tutte le fasi di gara, sia dal percorso che nelle giornate a Brescia e negli arrivi di tappa di Cervia-Milano Marittima, Roma, Milano e Parma. Sabato 17 Giugno gran finale in città con 1000 Miglia The Night: sul palco di Piazza Loggia il concerto gratuito di Leo Gassmann.

1000 Miglia, per vocazione riconoscente ai territori che ogni anno accolgono il passaggio della corsa con calore e partecipazione, sostiene nell’emergenza la raccolta fondi per i Paesi Alluvionati lanciata dal Giornale di Brescia: al Paddock di Brescia ci sarà uno spazio dedicato in cui verranno fornite tutte le informazioni per fare la donazione. Torna per il terzo anno la 1000 Miglia Charity per la ricerca a sostegno di IEO - Women’s Cancer Center: 6 Pink Drivers si alterneranno a bordo della Pink Car nel corso delle cinque giornate di gara. Nell’anno di Brescia, con Bergamo, Capitale Italiana della Cultura, il logo ufficiale dell’investitura percorrerà l’intero tragitto della Corsa sugli sticker dei numeri di gara.

Il percorso giorno per giorno

L’edizione 2023 della Freccia Rossa vedrà l’esordio del format delle cinque giornate di gara, con un percorso che per la prima volta supererà i 2000 chilometri e toccherà anche il Piemonte, come nel biennio 1947-48.

Martedì 13 Giugno la gara partirà dalla tradizionale pedana di Viale Venezia, per poi salire al Castello e riscendere in Piazza Vittoria. Dopo le prove dell’aerobase militare di Ghedi, primo dei luoghi simbolici dai quali passerà la corsa in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare Italiana, seguirà la virata verso il Lago di Garda, costeggiando il lungolago di Desenzano e Sirmione, proseguendo poi fino a Verona. Dopodiché inizierà la discesa transitando per Bovolone, Ferrara e Lugo prima del primo storico passaggio a Imola, dove il famoso Autodromo ospiterà le ultime Prove Cronometrate di giornata. Sarà infine la volta di Forlì e di Cervia-Milano Marittima.

Mercoledì 14 Giugno le vetture ripartiranno dall’Aeroporto Militare di Pisignano e giungeranno nella Repubblica di San Marino. Il convoglio tornerà ad affacciarsi sull’Adriatico passando per Pesaro e Senigallia, poi scenderà sino a Loreto e Recanati, per fermarsi infine a Macerata dove avrà luogo il pranzo. Passati da Fermo e Ascoli Piceno, gli equipaggi valicheranno gli Appennini e sosteranno a Rieti, dove ripartiranno alla volta di Roma.

Il primo Controllo Timbro della terza tappa del 15 Giugno sarà al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sulle sponde del Lago Bracciano. Dopodiché si passerà da Viterbo, Marta e Capodimonte. Immancabile la sosta in Piazza del Campo a Siena, città del terzo pranzo di gara. A seguire sarà il turno di San Miniato, Vinci e Pistoia, per giungere infine in Emilia-Romagna dal Passo dell’Abetone. Le vetture transiteranno per Modena e Reggio Emilia prima di chiudere la tappa a Parma.

La prime attività di venerdì 16 Giugno saranno nell’Aeroporto Militare di San Damiano, poi la corsa giungerà a Pavia. Seguirà il passaggio in Piemonte, prima da Alessandria per il pranzo, poi da Asti e Vercelli per chiudere con Novara. L’arrivo di tappa sarà a Milano, con Controllo Timbro in Piazza Duomo e Controllo Orario a City Life. Uscite dal capoluogo lombardo la mattina di sabato 17, le auto faranno tappa a Treviglio e a Bergamo. Dalla terra orobica giungeranno presso il Lago d’Iseo passando per Provaglio, poi sarà il turno della Franciacorta fino all’arrivo a Brescia.