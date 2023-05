Elezioni comunali: chi ha vinto (e chi ha perso) in città e in provincia

Lo spoglio è concluso, il risultato è ora ufficiale anche se ampiamente annunciato: la città di Brescia resta al centrosinistra e Laura Castelletti sarà la prima sindaca donna della storia della Leonessa. È questo il verdetto delle urne al termine dei due giorni (14 e 15 maggio) delle elezioni amministrative 2023, che hanno interessato anche altri 16 municipi bresciani. L'analisi del voto conferma una tendenza più che decennale per il capoluogo e ripropone in gran parte anche gli esiti delle ultime elezioni regionali.

Il risultato del centrosinistra

Il centrosinistra raccoglie 46.198 voti, pari al 54,84% dei voti validi: astensione a parte, il primo partito è ancora il Pd (21.060 voti, pari al 26,64%) che avrà 11 seggi in consiglio comunale, seguito dalla civica di Laura Castelletti (6.223, il 7,87%) che avrà 3 seggi, +Europa, Azione e Italia Viva (5.564, il 7,04% e 3 seggi), Brescia Capitale (2.738, il 3,46% e 1 seggio), Brescia Attiva (Verdi) con 2.228 voti, il 2,82% e 1 seggio, Al Lavoro con Brescia (Sinistra Italiana e Possibile) con 2.205 voti, il 2,79% e 1 seggio. Restano fuori dalla Loggia le liste Brescia Green e Brescia 2030. Rispetto al 2018 il Pd perde 5.804 voti assoluti, il centrosinistra nel suo complesso poco meno di 2mila (1.961 per la precisione).

Il risultato del centrodestra

Il centrodestra rispetto a cinque anni fa guadagna voti, 3.814 in più rispetto ai 31.294 del 2018 quando la candidata sindaca era Paola Vilardi (Forza Italia), oggi Fabio Rolfi (Lega): la coalizione è trainata da Fratelli d'Italia, secondo partito cittadino con 13.062 preferenze e il 16,52% dei voti validi (nel 2018 furono solo 2.560). Tracolla invece la Lega, che passa dai 18.758 voti del 2018 (il 24,18%) ai 5.957 (il 7,53%) di questa tornata elettorale: ma è bene sottolineare che stavolta era affiancata dalla lista Fabio Rolfi Sindaco, che ha comunque raccolto 9.237 preferenze (11,68%). Dunque il calo del Carroccio può essere stimato in 3.563 voti assoluti. Male Forza Italia: 3.091 preferenze pari al 3,91% dei voti validi. Così in consiglio comunale: 5 seggi a Fratelli d'Italia, 3 a Fabio Rolfi Sindaco, 2 alla Lega, 1 a Forza Italia.

Quanto pesa l'astensione

Sono entrambi fuori dal consiglio comunale i candidati sindaco Alessandro Lucà (Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e Partito Comunista) e Alessandro Maccabelli (La Maddalena x Brescia). Ma c'è un'altra tendenza ormai ben delineata: come anticipato qualche riga fa, è ancora l'astensione il primo partito in assoluto. Sono infatti 62.357 i bresciani che, in città, più o meno consapevolmente hanno scelto di non presentarsi alle urne: su 147.916 aventi diritto il 42,16% non è andato a votare (affluenza al 57,84%, in calo rispetto al 2018). In rapporto al totale degli elettori, Laura Castelletti è stata eletta sindaco con il 31,2% dei voti assoluti, meno di uno su tre: con questa misura il centrodestra pesa solo per il 23,7% degli aventi diritto, meno di elettore su quattro.

Com'è andato il voto in provincia

Questo l'esito delle consultazioni elettorali nel resto della provincia.