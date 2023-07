L'arrivo della supercella sembra l'astronave aliena di "Independence Day"

All'altezza di Verona, un video ha immortalato la supercella in arrivo dal bordo meridionale del fronte temporalesco che, nel Bresciano, ha fatto ingenti danni nel Basso Garda (e non solo). Le immagini sono state rilanciate dalla pagina Facebook "Tornado Italia". Un impressionante, quando distruttivo, evento atmosferico, che per molti versi ricorda le enormi navicelle aliene del film di fantascienza "Independence Day", uscito nel 1996 e diretto da Roland Emmerich con Will Smith protagonista.



GRANDINE ENORME: