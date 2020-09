Coronavirus: "punti tampone" per studenti e insegnanti in provincia di Brescia

In accordo con le varie Ats, Agenzie di tutela della salute, Regione Lombardia ha definito la rete dei cosiddetti “punti tampone”, i luoghi dove gli studenti potranno effettuare il test per la positività al coronavirus muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal medico di base e dal pediatra di libera scelta.

Come accedere ai test gratuiti

I punti tampone fanno parte del percorso semplificato di identificazione dei casi di Covid-19, nell'ambito del "protocollo" regionale stilato sulla base del Dpcm di settembre, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia per gli studenti che per il personale docente. In provincia di Brescia sono già centinaia i ragazzi che sono stati sottoposti al test.

L'accesso al test, come detto è consentito senza prenotazione ma con autocertificazione della motivazione: la procedura è valida sia per gli studenti (a partire dalla prima infanzia) che per il personale scolastico, docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori dall'ambiente scolastico.

Come funzionano i punti tampone

I punti tampone a libero accesso sono riservati esclusivamente a soggetti minori, studenti maggiorenni frequentanti le scuole superiori, personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado.

La motivazione per l'accesso senza prenotazione comprende solo due casistiche: la rilevazione di sintomi a scuola o la rilevazione di sintomi fuori scuola, a seguito di indicazione del medico di base o del pediatra. L'esito del tampone sarà disponibile sul Fascicolo sanitario elettronico.

I punti tampone in provincia di Brescia

Questo l'elenco di tutti i punti tampone della provincia di Brescia.

ASST Spedali Civili

Brixia Forum Brescia - Via Caprera 5: martedì 22/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì 23/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; giovedì 24/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; venerdì 25/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00

Area Spettacoli Viaggianti - Via Morelli Brescia: sabato 26/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; lunedì 28/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; martedì 29/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì 30/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00

A partire dal mese di ottobre i tamponi verranno effettuati presso la sede Area Spettacoli Viaggianti dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00.

ASST Franciacorta

Drive through Presidio di Chiari: lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 10.00 alle 14.00

Drive through Presidio di Iseo: martedì e giovedì - dalle 10.00 alle 14.00

Il sabato il servizio sarà attivo dalle 10.00 alle 13.00 alternativamente a Chiari ed Iseo.

ASST Garda

Presidio Ospedaliero di Gavardo: mercoledì 23/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; mercoledì 30/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00

Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda: martedì 22/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; giovedì 24/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; venerdì 25/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; lunedì 28/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00; martedì 29/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00

Presidio Ospedaliero di Manerbio: sabato 26/09/2020 - dalle 10.00 alle 12.00

ASST Valcamonica