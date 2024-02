Prenderà il via alla fine della primavera, sul lago di Garda, la prima Summer School sul turismo di lusso, promossa dall'Università Cattolica di Brescia e organizzata dall'Osservatorio per il turismo sul lago di Garda (Otg) e Terme di Sirmione, in sinergia con la Comunità del Garda, Fondazione Ugo da Como e Navigazione Lago di Garda. Iscrizioni già aperte, tutte le info a questo link, fino ad esaurimento posti (in tutto sono 20): il corso si rivolge a studenti universitari, laureati, imprenditori e manager di settori, funzionari e pubblici amministratori, giornalisti e blogger. La Summer School sarà on air dal 16 al 20 giugno in diverse location gardesane: il quartier generale sarà l'hotel Acquaviva di Desenzano, spin off alle terme di Sirmione, alla Fondazione Ugo da Como di Lonato, in Comunità del Garda, lezioni frontali e uscite e dimostrazioni sul campo. Partecipare costa 600 euro tutto compreso, anche il soggiorno: c'è tempo fino al 30 aprile per presentare domanda.

La nuova Summer School

Le lezioni, guidate da docenti di fama e qualificazione internazionale (arriveranno anche dalle università di Malaga, Parigi e Napoli) e in multilingua, inglese e italiano, avranno lo scopo di “allargare gli orizzonti di comprensione del fenomeno del turismo di lusso, mentre dagli incontri con gli operatori di settore emergeranno le sfide competitive da affrontare nei prossimi anni”. Il corso, intitolato “Luxury Tourism: Branding, Communication, Sustainability”, è definito come “un'importante attività di formazione, unica nel suo genere e nella sua localizzazione, che intende favorire l'incontro e la specializzazione nell'ambito dell'economia del turismo, concentrandosi sulle dinamiche del turismo del lusso”.

“I dati di scenario – spiega Giovanni Gregorini, direttore del dipartimento di Scienze storiche e filologiche alla Cattolica e direttore del centro di ricerca Otg – evidenziano come il mercato globale del turismo di lusso abbia conosciuto negli ultimi anni un inarrestabile aumento e sia destinato a vivere un periodo di continua crescita nel prossimo futuro, anche sul Garda. Il lago in tal senso rappresenta un polo di primo piano, con oltre una quindicina di hotel a 5 stelle, 8 ristoranti stellati solo nel Bresciano, terme esclusive e servizi di elevata qualità”.

Il turismo di lusso

Uno studio di Confcommercio ha rilevato come sia ancora l'Italia la meta preferita degli “affluent travellers”, più appetibile addirittura di Maldive e Francia: secondo i dati Enit, l'Agenzia nazionale del turismo, il viaggiatore altospendente può arrivare a investire fino a 184 euro al giorno solo per l'alloggio più altri 209 euro per beni e servizi, totale 393 euro, più di tre volte quanto non spenda (in media) il turista straniero che viaggia in Italia. Sul Garda i turisti spendono in media circa 150 euro al giorno, a testa: nel 2022 il lago ha accolto più di 27 milioni di presenze, con un fatturato stimato (dati Gabetti) pari a oltre 4,2 miliardi di euro sulle tre sponde.