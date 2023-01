Referti online, prenotazioni e ricette: come funziona il Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico è l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, presenti e trascorsi, di ciascun cittadino. Il Fascicolo è istituito per legge per tutti i cittadini assistiti residenti e domiciliati in Lombardia (e in provincia di Brescia): in armonia con quanto stabilito dall'art.11 del DL 34/2020 viene alimentato automaticamente con i dati e documenti clinici riferiti a ciascun paziente, presenti e trascorsi, che fanno parte della propria storia clinica.

Cosa trovo nel Fascicolo Sanitario Elettronico

Con il Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile consultare e avere a disposizione online i dati e documenti digitali riferiti alla propria assistenza sanitaria, a prestazione ed eventi clinici che compongono la storia clinica di ciascun paziente. E' inoltre possibile rendere consultabile il Fascicolo al personale sanitario che ci prende in un cura: per farlo è necessario esprimere il consenso alla consultazione.

Nel Fascicolo Sanitario è possibile trovare:

i dati di assistenza sanitaria (medico di medicina generale, esenzioni, assistenza temporanea, budget celiachia, ecc.);

i tuoi documenti sanitari (es. referti di esami e visite specialistiche, referti dei test COVID-19, ricette farmaceutiche, ricette specialistiche, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, ecc.);

il tuo percorso di presa in carico (se sei un paziente cronico);

le tue vaccinazioni;

i tuoi appuntamenti;

le certificazioni verdi Covid-19 rese disponibili dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

A cosa serve il Fascicolo Sanitario Elettronico

All'interno del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (consultabile da web o app) è possibile visualizzare e ritirare:

Documenti e referti;

Certificazione verde Covid-19;

Esito tamponi Covid-19;

Ricette;

Vaccinazioni;

Celiachia;

Percorso di presa in carico;

Verifica documenti.

E' inoltre possibile gestire: esenzioni, prenotazioni, pagamenti, cambio medico, rinnovo assistenza sanitaria, ricette via sms.

Come accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico

A questo link è possibile accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico. Queste tutte le modalità: