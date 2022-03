Al MO.CA un laboratorio per discutere su futuro dell'Europa e occupazione giovanile

Nell'ambito della Conferenza sul Futuro dell'Europa, il centro Europe Direct Brescia organizza il confronto "I giovani e l'occupazione: la realtà cittadina e periferica". L'evento, promosso in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa #latuaparolaconta, si terrà

sabato 26 marzo, dalle 8,30 alle 14, presso la Sala Danze, MO.CA - Centro per le Nuove Culture - Palazzo Martinengo Colleoni, via Moretto 78, Brescia.

L'incontro prenderà la forma di un laboratorio partecipativo e vedrà la presenza di diverse realtà giovanili, studenti universitari e giovani imprenditori locali, per offrire uno spazio di condivisione della propria esperienza e di confronto reciproco.

Sabato 26 marzo 2022

8,30-14

Sala Danze, MO.CA - Centro per le Nuove Culture - Palazzo Martinengo Colleoni, via Moretto 78, Brescia

PROGRAMMA

8.30 | Accoglienza e accreditamento

9.00 | Dialogo con le istituzioni

10.15 | coffee break

10.30 | Avvio dei tavoli di lavoro

12.30 | Pausa pranzo

13.15 | Fine laboratorio e restituzione dei risultati

14.00 | Saluti

Per la partecipazione è richiesto il green pass rinforzato

Per partecipare, è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/7PM5vXZ8qqHdbK9h6

Per tutte le info, potete scriverci a info@europedirectbs.it