Il dealer influencer che supervaluta la tua auto usata

Rispetto al periodo pre-pandemia sono cresciute enormemente le richieste di valutazione online. Per questo sono sempre più diffusi portali che consentono di capire quanto vale la propria auto.

Ma sai a chi affidarti per la valutazione della tua auto usata?

In questo panorama così ampio, vi è una realtà alternativa, innovativa e disruptive che supervaluta le auto usate, le acquista, le rigenera e le dona nuova vita con il suo percorso rigenerativo Re-Loved.

Di chi stiamo parlando?

Rattix supervaluta la tua auto usata

Rattix , provider di mobilità a 360°, non solo valuta la tua auto , ma vende anche auto usate , auto aziendali , auto km 0 e veicoli commerciali . Per questi veicoli è possibile scegliere anche la formula di finanziamento più adatta alle proprie esigenze.

Inoltre, Rattix offre il servizio di noleggio auto a lungo termine per chi preferisce una soluzione di mobilità più “flessibile” e servizio di noleggio auto a breve termine per chi ha bisogno di una soluzione di mobilità temporanea.

E per gli amanti delle due ruote? Rattix ha pensato anche a questo introducendo il servizio di valutazione e acquisto moto e vendita .

Ma chi è Rattix?

Rattix è il dealer automotive "influencer" da 250k follower su TikTok che ha saputo inventare un nuovo format capace di avvicinare anche i più giovani al mondo del second hand.

Ma non solo: è anche la Digital Company capace di generare grandi emozioni.

Questo è possibile grazie alle persone , un team giovane ed energico, che con passione segue il brand ed è il motore che spinge questa realtà fuori dagli schemi.

Il valore aggiunto di Rattix è proprio questo: le emozioni che si generano e si trasmettono anche verso tutta la community.

Ogni forma di mobilità, per Rattix, può generare emozioni attraverso i ricordi e le esperienze vissute.

Le persone scelgono Rattix

Ma perché affidarsi a Rattix per una quotazione auto? Perché Rattix la supervaluta .

Ad affermarlo non è l’azienda, ma sono le persone, quelle che contano davvero, quelle che hanno già usufruito di questo servizio.

Sono più di 5mila le recensioni su Google e TrustPilot di molti utenti che si sono affidati a Rattix.

Infatti, scegliendo di acquistare un’auto Rattix tra più di 1000 modelli in stock, sarà possibile effettuare una permuta beneficiando di una supervalutazione della propria auto usata.

Come valutare la propria auto usata

Il servizio online di valutazione auto permette di scoprire in pochissimo tempo il valore effettivo della propria auto usata.

La valutazione è gratuita e soprattutto senza vincoli: dopo aver ottenuto una quotazione, sarà possibile scegliere se vendere o meno la propria auto.

Lo sconto per i lettori di Brescia Today

Quindi, se stai pensando di vendere la tua auto usata per acquistarne un’altra, Rattix ha pensato per te un regalo speciale.

Per tutti i lettori di Brescia Today, Rattix regala uno sconto esclusivo di 200€ su tutte le auto in stock (anche quelle in promo) tra più di 1000 modelli disponibili.

OTTIENI SCONTO 200€