La Germania fa shopping in provincia: acquisite 2 aziende da 90 milioni di euro

Un affare da oltre 90 milioni di euro l'anno per il colosso tedesco Sms: a tanto ammontano i fatturati aggregati delle due aziende bresciane, la Omav di Rodengo Saiano e la Hydromec di Gussago, che sono state ufficialmente acquisite dal gruppo con sede a Duesseldorf e che sfiora i 3 miliardi di ricavi annui, con circa 15mila dipendenti in tutto il mondo. Le sue origini si perdono agli albori del XIX secolo.

Lo rende noto proprio la Sms in un comunicato: “Con l'acquisizione di Omav Spa e Hydromec srl – si legge – il Sms Group continua la sua espansione nei settori degli impianti di estrusione e delle presse per stampaggio e forgiatura”. L'accordo prevede il mantenimento delle attuali ragioni sociali, oltre alle garanzie occupazionali, pari a 245 lavoratori.

La Omav di Rodengo

La Omav di Rodengo è stata fondata nel 1952: il gruppo ad oggi si compone di tre società (Omav Spa, Omav Combustion e Omav Foshan) con aree produttive che si estendono per circa 50mila metri quadrati; ha un fatturato che nel 2019 ha superato i 60 milioni di euro. Di fatto collabora con il Sms Group dal 2011, anno del primo accordo commerciale: la società tedesca detiene un quarto delle quota già dal 2017.

La Hydromec di Gussago

Fondata nel 1980, la Hydromec di Gussago nasce invece come azienda per la revisione di macchine e progettazione impianti, per poi specializzarsi nel settore dello stampaggio a caldo di ottone, alluminio e acciaio. Ad oggi l'azienda conta un'area di quasi 13mila metri quadrati tra uffici, officina e aree esterne: ha chiuso il 2019 con un fatturato di 35 milioni di euro.