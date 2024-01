Lidl Italia ha avviato una nuova selezione per l’assunzione di 70 persone e ampliare così l’organico dei propri punti vendita in città e in provincia di Brescia. In particolare le figure ricercate sono: assistant store Manager, addetto vendite (sia full-time che part-time domenicali e a chiamata), apprendista addetto vendite e operatore di filiale.

"Nel dettaglio, l’assistant Store Manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager, come ad esempio la gestione del personale e dell'assortimento - si legge nella nota diffusa dalla nota catena di supermercati - L’Addetto Vendite lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti. L’apprendista addetto vendite seguirà un corso di formazione, svolgendo differenti attività grazie al sostegno dei colleghi. Infine, l’operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all'interno del punto vendita".

Come e quando candidarsi

Ben 4 i giorni dedicati ai colloqui: 12 febbraio, 26 marzo, 16 aprile e 21 maggio, dalle 9.30 alle 17.30. Il luogo esatto verrà indicato solo a seguito dell'invio della candidatura ed esclusivamente ai profili selezionati. Per candidarsi è necessario compilare - entro 5 giorni dal primo recruiting day - il form online sul portale lavoro.lidl.it: l'azienda contatterà poi i profili in linea con le posizioni aperte per illustrare le modalità dei prossimi step della selezione.

Lidl Italia è una catena della grande distribuzione presente in Italia dal 1992: attualmente dispone di oltre 730 punti vendita su tutto il territorio nazionale e di una squadra di più di 21.000 collaboratori. L'ultimo supermercato aperto nella nostra provincia lo scorso 7 dicembre a Villa Carcina

A livello internazionale, il marchio Lidl fa parte del Gruppo Schwarz, che controlla anche gli store Kaufman, e fattura ogni anno più di 100 miliardi di euro: è il quarto operatore mondiale nel settore della distribuzione alimentare, presente in circa 30 Paesi, e leader in Europa nel settore dei supermercati. In tutto il mondo sono più di 360mila i dipendenti, con 12mila punti vendita e più di 200 centri logistici.