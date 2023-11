In paese (ri)apre il supermercato: è il secondo in pochi metri

Ha aperto giovedì 9 novembre il nuovo supermercato Lidl di Darfo Boario Terme, tra Angone ed Erbanno: si trova in Via dell’Industria, proprio di fronte a un altro store ma a marchio Md (dall'altra parte della strada). Si tratta di una nuova edificazione, in zona artigianale, ma il punto vendita della nota catena tedesca in paese in realtà c’era già: ora chiuso e trasferito, in precedenza era posizionato in Via del Progresso, a circa 400 metri (in linea d’aria) di distanza.

Il nuovo store Lidl sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, e attrezzato con gli storici reparti che caratterizzano il brand. È il quarto supermercato del brand in pochi chilometri di distanza: sono attivi e operativi gli store di Breno (a nord), di Costa Volpino (a sud, sul lago d’Iseo) e di Clusone (a ovest).

I numeri del gruppo

Lidl è una realtà della grande distribuzione organizzata (Gdo) leader in Europa, appartenente al Gruppo Schwarz, quartier generale a Neckarsulm, in Germania. L’insegna attualmente gestisce una rete di oltre 12.200 punti vendita e più di 220 centri logistici in 31 Paesi diversi. Lidl conta attualmente più di 376mila dipendenti: a livello globale, nel 2022, il gruppo ha generato un fatturato di 154,1 miliardi di euro, di cui 114,8 miliardi sviluppati da Lidl. Presente in Italia ormai dal 1992, Lidl è sul territorio con oltre 730 punti vendita e più di 21mila collaboratori. La direzione generale di trova ad Arcole, in provincia di Verona, e conta circa 900 dipendenti: 11 le direzioni regionali attive in tutta la penisola. Più dell’80% degli oltre 3.500 articoli presenti in assortimento è costituito da prodotti italiani e a marchio proprio.