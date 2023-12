Inaugurato nuovo supermercato: 19 posti di lavoro, sarà aperto tutti i giorni

Nuovo supermercato Lidl a Villa Carcina, primo punto vendita dell'insegna in Valtrompia: è stato inaugurato giovedì 7 dicembre. Lo store si trova in Via Lavoratori TLM: al taglio del nastro presente anche il sindaco Moris Cadei. Per l'apertura del nuovo punto vendita sono stati assunti 19 nuovi collaboratori: il supermercato sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20.30.

L'area vendita si sviluppa per oltre 1.200 metri quadrati. La struttura, in classe energetica A3, è dotata di impianto fotovoltaico da 138 kWh e impianto a led per un risparmio dei consumi fino al 50%. A latere della realizzazione del nuovo supermercato, sono stati portati a termine alcuni interventi urbanistici di contorno, tra cui un accesso in sicurezza al punto vendita, che conta oltre 90 posti auto (gratuiti).

Nuovo supermercato, nuova piazza

È stato realizzato anche il potenziamento delle fognature pubbliche dedicate alla raccolta delle acque bianche, al fine di limitare fenomeni di allagamento sulla strada comunale. “Siamo davvero soddisfatti – spiega il sindaco Moris Cadei – di poter vedere finalmente riqualificata l'area, privata e parte dell'ex LMI/TLM. Nei prossimi mesi verranno risistemate anche le aree di proprietà del Comune, con i capannoni attigui alla farmacia comunale, e vedrà finalmente la luce anche la nuova piazza, i cui lavori sono iniziati proprio in questi giorni. Daremo così una rinnovata immagine di questa area che da anni necessitava una sistemazione”.

Il nuovo store di Villa Carcina è il primo in Valtrompia, ma il 26esimo nel territorio bresciano. In Italia dal 1992, Lidl è sul territorio con oltre 730 punti vendita e più di 21mila collaboratori. Il marchio Lidl, Gruppo Schwarz, a livello globale conta più di 376mila dipendenti: nel 2022, il gruppo ha generato un fatturato di 154,1 miliardi di euro, di cui 114,8 miliardi sviluppati da Lidl.