Inaugurato a San Zeno Naviglio il nuovo laminatoio SBM (Smart Beam Manufacturing) di Duferco Travi e Profilati: un investimento da 250 milioni di euro che porterà 150 nuovi posti di lavoro. Si tratta del più grande laminatoio travi in Europa: presenti al taglio del nastro, oltre al presidente di Duferco Group Antonio Gozzi, anche il ministro Adolfo Urso, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Il nuovo laminatoio SBM

Il nuovo laminatoio SBM è di fatto uno dei più importanti investimenti italiani in siderurgia degli ultimi decenni, che conferma la caratterizzazione bresciana, vera “provincia d'acciaio” della penisola. L'impianto ha una capacità produttiva potenziale di 700mila tonnellate l'anno di acciaio laminato: il gruppo Duferco, con questo progetto, punta a consolidarsi come best cost producer di travi a livello internazionale.

Non solo: quello di San Zeno è il primo laminatoio in Europa ad essere pronto per funzionare interamente a energia rinnovabile. Questo grazie a un Ppa (Power purchase agreement) a lungo termine sottoscritto con un produttore di energia eolica che, unitamente a quella solare prodotta dallo stesso impianto, permetterà al laminatoio di operare con energia completamente alternativa.

Un gruppo da oltre 45 miliardi

Duferco Travi e Profilati è l'azienda italiana del gruppo Duferco leader in Europa nella produzione di travi e laminati lunghi. Composta da 4 unità produttive a San Zeno Naviglio, Giammoro, Pallanzeno e San Giovanni Valdarno, è oggi tra i principali player in Italia, Europa e Nord Africa, con una capacità produttiva di oltre 1 milione di tonnellate l'anno. Duferco Group, fondato nel 1979, è una holding internazionale nata nel settore siderurgico e oggi presente con business diversificati in vari settori. Il gruppo opera in 22 Paesi nel mondo e conta quasi 2.600 collaboratori: nel 2022 ha fatturato 45,7 miliardi di dollari.