Nel portfolio di aziende controllate c'è anche la Franc'obollo di Brescia, sede in Via del Mella: fa parte del gruppo guidato da Cieffe, partner dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma, che ha chiuso il 2023 con risultati record, fatturato a quota 53 milioni di euro (+32% sul 2022) e margine operativo lordo (ebitda) a oltre il 14%, +80% sull'anno precedente. Il gruppo ha concluso inoltre l'acquisizione (la quinta in soli 3 anni) del 35% di Manu, specializzata nella confezione di abbigliamento in jersey e con sede a Magnago, provincia di Milano: il 2023 ha visto anche l'ingresso di 45 nuovi professionisti, che hanno portato la quadra a raggiungere 200 dipendenti e un indotto di 350 persone.

Sono i numeri di Cieffe, fondata nel 1985 a Soncino, in provincia di Cremona, dove ancora oggi si trova il quartier generale: oltre alla bresciana Franc'obollo e a parte della new entry Manu, l'azienda controlla inoltre la Silvermacs (in Romania), la New Mood di San Giovanni Teatino (Chieti), il Maglificio Peve di Vedano Olona (Varese), quest'ultima al 35% come la Manu di Magnago.

Nuovo stabilimento da 7 milioni

“Chiudiamo il 2023 in grande crescita – il commento di Marco Panzeri, ad di Cieffe – che ci ha visti superare le previsioni iniziali. In soli 3 anni siamo riusciti a più che raddoppiare il nostro fatturato, grazie a un progetto solido e chiaro. Siamo entusiasti di aver incontrato nel nostro percorso la famiglia Tacchi (che controlla la Manu srl, ndr), con cui fin da subito abbiamo trovato sintonia e unione d'intenti. L'ingresso in Manu dà ancora più forza alla nostra strategia”.

L'operazione, fa sapere l'azienda, “consolida e amplia la piattaforma produttiva di Cieffe, che ha l'obiettivo di raggruppare la maggior parte delle fasi della produzione entro 150 km: risponde perfettamente alla strategia di crescita volta a creare un ecosistema di prossimità nell'alto artigianato industriale”. Altra novità in vista: entro l'estate verrà inaugurata la nuova area da 2.200 metri quadrati dello stabilimento di Soncino, su cui sono stati investiti più di 7 milioni di euro.