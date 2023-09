Forte di un fatturato (nel 2022) da 329,4 milioni di euro, il gruppo bresciano Cavagna Group – quartier generale a Ponte San Marco, Calcinato – annuncia la costituzione della nuova azienda Cavagna Group West Africa, con sede a Abidjan, capitale della Costa d'Avorio: la “company” africana si rivolgerà anche ai mercati di Paesi come Senegal, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Niger, Nigeria, Ghana e Mauritania. Un'area, fa sapere l'azienda in una nota, “che conta milioni di abitanti ed è caratterizzata da un forte sviluppo economico, anche in termini di utilizzo di fonti di energia primaria sia per uso domestico che industriale e commerciale, in particolare di Lpg” (il gas Gpl, ndr).

La nuova società

Le operazioni sono state avviate in estate con il coordinamento del Managing Director Basile Katche, che vanta una lunga esperienza nel settore Marine Oil & Gas. “L'Africa è un territorio molto importante per il nostro gruppo – spiega Rino Cavagna, vicepresidente del settore vendite di Cavagna Group – ed è fondamentale per noi avere una presenza fisica in aree strategiche dal punto di vista economico e geopolitico. Nei prossimi 20 anni l'Africa avrà uno sviluppo importante, anche per quanto riguarda i consumi di gas, trascinato dalla crescita della popolazione, dall'urbanizzazione e da una classe media con risorse economiche in crescita”.

Cavagna Group

Il gruppo Cavagna, fondato nel 1949, è oggi tra i leader mondiali nell'offerta di soluzioni avanzate e integrate per il controllo, la regolazione, la misurazione e lo stoccaggio di gas compressi (gas per l'energia, gas combustibili alternativi, gas medicali, gas per l'industria, gas criogenici e speciali). Il gruppo vanta il 90% dei ricavi all'estero, circa un migliaio di dipendenti, 20 aziende tra partecipazioni, controllate e consociate, una dozzina di unità produttive integrate in Italia e altre 7 nel resto del mondo. Cavagna Group ha chiuso il 2022 con un fatturato di 329,4 milioni di euro, utile netto a 22,9 milioni.