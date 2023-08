Operativo da più di 70 anni, fondato nel 1949 da Paolo Cavagna, il Cavagna Group - quartier generale a Ponte San Marco, Calcinato - chiude il 2022 con un fatturato consolidato pari a 329,4 milioni di euro, +11,9% sull'anno precedente, e utili netti che sfiorano i 23 milioni (22,9 milioni per la precisione: +21,3% sul 2021). È in crescita anche l'ebitda, margine operativo lordo, ora a quota 43,2 milioni di euro: il valore della produzione si attesta infine a 346,5 milioni di euro.

I numeri di Cavagna Group

Sono i dati, resi noti da Bresciaoggi, relativi alle performance del gruppo bresciano nel 2022: la società è tra i leader mondiali nell'offerta di soluzioni avanzate e integrate per il controllo, la regolazione, la misurazione e lo stoccaggio dei gas compressi (gas per l'energia, gas combustibili alternativi, gas medicali, gas per l'industria, gas criogenici e speciali). Il gruppo vanta il 90% dei ricavi all'estero, un totale di 990 dipendenti, 20 aziende tra partecipazioni, controllate e consociate, una dozzina di unità produttive integrate in Italia e altre 7 dislocate in 5 continenti, una rete distributiva di 15 unità commerciali: i prodotti Cavagna sono venduti in oltre 145 Paesi del mondo.