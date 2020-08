Bonus bici, finalmente si "pedala": rimborsi e voucher, le ultime notizie

È in programma per il 6 agosto la Conferenza delle Regioni che avrà il compito di definire le procedure prima dell'attivazione del portale per l'accesso al Bonus Mobilità. Lo comunica il ministero dell'Ambiente in una nota spiegando che "si tratta dell'ultimo passaggio prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e del via libera alla successiva attivazione della piattaforma telematica, che sarà accessibile dal sito del ministero dell'Ambiente".

Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto attuativo dell'incentivo per la mobilità "sostenibile" serviranno un paio di settimane per consentire ai commercianti di registrarsi e di testare il portale del ministero dell’Ambiente. Pertanto è possibile ipotizzare che il bonus bici sarà operativo non prima della fine di agosto.

Ricordiamolo il bonus copre copre fino al 60% dell'acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici acquistati dal 4 maggio al 31 dicembre fino a un massimo di 500 euro. Sarà sotto forma di rimborso (per chi ha già comprato) o di voucher elettronico per i futuri acquisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le risorse a disposizione (210 milioni di euro) sono tuttavia limitate e si teme che il giorno in cui il portale andrà online si tramuti in una click day con il classico ingorgo di richieste a causa del previsto boom di domande per accedere al bonus, riservato ai residenti delle città metropolitana e dei comuni con più di 50mila abitanti.