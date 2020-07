Best of the Best: Gruppo Carmeli riconosciuta come una delle migliori concessionarie Nissan al mondo

Un nuovo riconoscimento per Gruppo Carmeli: ritirato in data odierna, a Roma, il premio Best of the Best assegnato alle migliori concessionarie Nissan presenti al mondo.

Durante i 2020 Nissan Global Award, la nota concessionaria attiva da anni nelle province di Brescia e Bergamo è stata così premiata per gli eccellenti risultati ottenuti in vari ambiti nel corso dello scorso anno: dalle performance commerciali a quelle dell’assistenza in officina, passando agli ottimi feedback ricevuti con costanza dalla clientela e molto altro ancora.

Così l’Amministratore Delegato, Paolo Carmeli, ha commentato l’importante riconoscimento:

«È un onore ricevere nuovamente questo premio da parte di Nissan, un’ulteriore conferma di quanto stiamo lavorando bene sia back-office che front-office. Voglio ringraziare personalmente tutta la mia squadra Nissan e tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Insieme, lavoriamo ogni giorno per offrire la migliore esperienza alla nostra clientela, la quale presto potrà venirci a trovare nella nuova sede di Curno, in provincia di Bergamo.»

Il ritiro del Best of the Best avviene in un momento cruciale per il brand Nissan di Gruppo Carmeli: è in dirittura d’arrivo il trasferimento della sede di Bergamo in una nuova location, ampia e rinnovata.

Da settembre, infatti, saranno ufficialmente operativi a Curno (BG), in via Dalmine 2: showroom e service apriranno le loro porte in un luogo nuovo, costruito per continuare a garantire i prestigiosi risultati ottenuti finora.