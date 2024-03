Il nuovo maxi-polo logistico Adidas aprirà in Lombardia: 700 posti di lavoro

Lavori in corso: aprirà a Mantova il nuovo maxi-polo logistico Adidas Campus South, gestito da Kuehne+Nagel, multinazionale del settore trasporti e logistica con 81mila dipendenti e 1.300 sedi in tutto il mondo. Il nuovo polo logistico porterà in dote ben 700 posti di lavoro: selezioni già aperte, informazioni disponibili nella sezione dedicata di Manpower, referente italiano per la campagna di assunzioni di Kuehne+Nagel, che sul sito web della stessa multinazionale della logistica.

Il nuovo stabilimento sarà operativo entro poche settimane. Realizzato a poca distanza dall'autostrada A22, il nuovo centro logistico sarà “altamente tecnologico”, sviluppato su oltre 130mila metri quadrati di superficie, a emissioni zero grazie all'utilizzo di energie rinnovabili, illuminazioni a led e soluzioni di packaging sostenibile. Come detto, a pieno regime saranno 700 le persone operative. Nello specifico, si cercano capi turno, Contract logistic Team leader, operatori logistici, pianificatori dei flussi logistici, specialisti Costumer service, specialisti di amministrazione, specialisti di controllo dell'automazione, specialisti distribuzione, specialisti qualità.

Il gruppo Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel è un'azienda leader a livello internazionale nel settore della logistica, che offre soluzioni altamente specializzate per i maggiori settori industriali per la gestione dei trasporti marittimi, aerei, su gomma e della contract logistics. Fondata nel 1890 da August Kuehne e Friedrich Nagel, la società è cresciuta fino a diventare un partner logistico globale con una presenza capillare in quasi 100 Paesi, un team di circa 81.000 persone e quasi 1.300 sedi in tutto il mondo. Oggi Kuehne+Nagel è numero 1 a livello globale nel trasporto aereo e marittimo e detiene un forte posizionamento nel mercato dei trasporti via terra e nella logistica e distribuzione. In Italia, Kuehne+Nagel è presente da 60 anni e opera in 38 sedi con un team di oltre 1.500 persone.