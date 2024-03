Vetrina sfondata in retromarcia, il furto e la fuga: colpo da 130mila euro

Vetrine distrutte, il negozio devastato, un bottino da oltre 130mila euro: il giorno dopo la spaccata c'è ancora tanta amarezza a San Zeno Naviglio. È qui che al negozio Mooveo, nella notte tra giovedì e venerdì, un commando di professionisti è entrato in azione: dopo aver sfondato la vetrina utilizzando un'auto come ariete, hanno asportato 18 bici da corsa, ebike e Gravel, per poi caricarle a bordo di un furgone e dileguarsi.

Il video della spaccata

Immagini eloquenti anche nel video diffuso in queste ore: i malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne. Mancano 13 minuti alle 4 del mattino: nel piazzale esterno si vede arrivare una jeep Suzuki, che prende letteralmente la rincorsa e poi sfonda la vetrata in retromarcia, a gran velocità. Passano pochi secondi e un ladro varca la soglia e comincia ad asportare le preziose due ruote: vengono portate fuori una ad una e probabilmente caricate nel furgone poi usato per scappare. Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno in meno di 4 minuti.

La testimonianza

Sul furto stanno già indagando i carabinieri. Tanta amarezza, dicevamo, al negozio Mooveo: “Sono entrati e hanno agito con una tranquillità impressionante – racconta il proprietario –: nonostante la sirena dell'allarme continuasse a suonare, hanno preso le bici e le hanno caricate sul furgone, in sosta a poca distanza, con un terzo complice al volante. Sono passati dall'unica zona del piazzale non coperta dalle telecamere e hanno spostato due grossi dissuasori in cemento, per assicurarsi così di passare con l'auto e poi sfondare, in retromarcia, una delle vetrate”. Un colpo importante: come detto, si stima un bottino di oltre 130mila euro.