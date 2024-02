Pioggia senza tregua: il Garda ha superato il limite, mai così pieno da 27 anni

Fango, acqua e detriti invadono il lungolago di Desenzano. E non potrebbe essere altrimenti: il Benaco - dopo le piogge abbondanti dei giorni scorsi - ha superato il massimo della capacità di riempimento, 135 centimetri sullo zero idrometrico di Peschiera. I valori registrati alle 8.30 di oggi (mercoledì 28 febbraio) sono da record: il lago di Garda ha raggiunto un’altezza di 141,1 centimetri. Così pieno non era mai stato negli ultimi 27 anni: dati simili si erano registrati nel 1997.

Il video delle onde che si infrangono sulle barriere e invadono il lungolago fa impressione, soprattutto se paragonato alle immagini di soli 12 mesi fa, quando il bassissimo livello del lago (quasi un metro meno di ora) aveva consentito il continuo pellegrinaggio di turisti verso l’isola dei Conigli.

L’attenzione resta alta, ma attualmente non c’è rischio di esondazione: la Comunità del Garda ha infatti prontamente chiesto all’agenzia Interregionale per il Fiume Po di aumentare il deflusso delle acque in uscita, che è passato da 100 a 150 metri cubi nella giornata di martedì 27 febbraio; potrebbe però non bastare e, nelle prossime ore, potrebbe essere incrementato. Il condizionale è d'obbligo, dato che anche il fiume Mincio è arrivato vicino al livello di guardia.